V štirih dneh se bodo zvrstile okrogle mize, saloni oblikovalcev, delavnice in modna revija Čarobnost mestnih trgov. »Prvi Dnevi dizajna Celje (DDC) predstavljajo skupnostno in vključujoče naravnan odziv na dosedanje posamezne prakse z ambicijo prek okroglih miz, ustvarjalnih delavnic, modne revije in salonov povezati kreativni in gospodarski sektor ter izkoristiti estetsko, povezovalno, trajnostno in regenerativno moč dizajna,« je o novi programski vsebini mestnega marketinga, ki deluje v okviru Zavoda Celeia Celje, povedala direktorica Maja Voglar. K sodelovanju so privabili tako celjske kot nekatere slovenske ustvarjalce.