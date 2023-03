»Oda Ireni je odsev stanja in besedila, kar sem izrazil v glasbeni iskrenosti,« nam je povedal avtor glasbe. »Slovenci žalost in melanholijo podajamo s pesmijo v As-duru. Tako se začne tudi Oda Ireni, ki gre v drugem, svetlejšem delu '… sonce šestih pomladi …' v E-dur.«

Tomaža Habeta so leta 1966 kot šolanega glasbenika k ustanovitvi Mladih levov povabili saksofonist Jernej Podboj, bobnar Matjaž Deu in vokalist ter kitarist Bor Gostiša. Pridružil se jim je še basist Peter Hudobivnik. Skozi različna obdobja se je zvrstilo blizu 20 različnih članov. Skladatelj, dirigent, violinist, organizator in pedagog Habe je ustvaril več kot 800 del za različne zvrsti, od komorne do otroške, ustanovil Simfonični orkester Domžale - Kamnik in z njim organiziral novoletne koncerte, ki imajo 52-letno tradicijo. Kot glasbeni sodelavec je pri Veselem toboganu nasledil Bojana Adamiča, bil predsednik Društva slovenskih skladateljev … »Ko so začeli Mladi levi gostovati po Jugoslaviji, sem se, sicer s težkim srcem, od njih zaradi drugih obveznosti poslovil. Že kako priti z nastopov domov mi je predstavljalo težave. Nisem imel avta in v času Levov me je vozil bobnar Deu, spomnim pa se tudi, da sem kot srednješolec šel po nastopih v Filharmoniji večkrat kar peš v Domžale.«