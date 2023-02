V pogovoru sodeluje tudi posebni odposlanec EU za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslav Lajčak.

Borrell in Lajčak se bosta nato dvostransko sestala še s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, sledilo bo srečanje vseh štirih udeležencev pogovorov.

Če ne bodo dosegli soglasja, se bosta predstavnika EU z voditeljema znova sestala ločeno, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Po koncu pogovorov je predvidena novinarska konferenca.

Borrellov tiskovni predstavnik Peter Stano je na redni novinarski konferenci v Bruslju danes pred pogovori izpostavil, da je »evropska prihodnost Srbije in Kosova odvisna od napredka v dialogu, ki ga omogoča EU«. »Mi naredimo svoj del naloge, obe strani pa morata opraviti svoj del, da bi dosegli kompromis in s tem rezultate v interesu ljudi na Kosovu in v Srbiji,« je dodal.

Vučić je pred odhodom v Bruselj danes izjavil, da bo naredil, kar je najboljše za Srbijo. Ne bo kapitulacije Srbije, niti vrnitve v 90. leta prejšnjega stoletja, Srbija bo šla naprej, ne glede na to, kako težko bo, je dodal po poročanju lokalnih medijev.

Kurti pa je v pogovoru za portal Euractiv ocenil, da bi državi lahko sporazum sklenili do konca leta, kar pa ne bo šlo gladko kljub večjemu angažmaju Zahoda, saj mora biti v središču normalizacije odnosov medsebojno priznanje.

Lajčak je minuli teden izrazil pričakovanje, da bosta voditelja Srbije in Kosova sprejela predlog unije, ki bo podlaga za celovit sporazum o normalizaciji odnosov.

Neimenovani visoki uradnik EU je ob tem pojasnil, da danes ne bodo govorili o vsebini, ampak zgolj o izvajanju predloga tega »osnovnega sporazuma«, ki je določeno v njegovem aneksu. Uresničili naj bi ga v nekaj mesecih.

Predlog unije po navedbah uradnika predvideva de facto medsebojno priznanje Srbije in Kosova. Predlog, ki ga je pridobila STA, predvideva tudi to, da Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah, in medsebojno podporo pri vključevanju v Evropsko unijo. Predlog obenem vključuje vzpostavitev skupnosti srbskih občin na severu Kosova.

Evropski predlog podpirajo tudi ZDA. V Bruslju je danes tudi ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar, ki se je po poročanju Tanjuga že sestal z Vučićem. Sestal naj bi se tudi s Kurtijem.