Veliko smole je imel v izločilnih bojih Miha Šimenc, ki se na velikih tekmovanjih še nikoli doslej ni uvrstil v izločilne boje. V kvalifikacijah je imel 21. čas, v četrti četrtfinalni skupini pa je bil na polovici težke in razmehčane proge v dobrem položaju. Toda vsi upi na morebitni polfinale so se razblinili po padcu Norvežana Havarda Solasa Taugboela, ki se mu 27-letni Logatčan ni mogel izogniti. »Nisem jezen na Havarda, saj je on tudi padel, ker se je zapletel z nekom drugim. Bolj sem jezen na to mojo nesrečo, ki me že toliko časa spremlja. Odtekel sem življenjske kvalifikacije, tudi v četrtfinalu sem se odlično počutil. Serviserji si zaslužijo vse pohvale za odlično pripravljene smuči, tako da bi bil, če nič drugega, vsaj v igri za uvrstitev v polfinale. Ampak to je življenje, še bodo priložnosti,« je po veliki smoli dejal Miha Šimenc.

Že na polovici proge je v peti četrtfinalni skupini za najboljšimi zaostala Eva Urevc, 19. iz kvalifikacij, ki je ciljno črto prečkala kot šesta. »Največ težav sem imela na sredini tekme, ko sem se borila sama s sabo. Pogoji, kakršni so bili na progi, mi ne ustrezajo, saj je bila zelo mehka podlaga, ki mi, ker tečem bolj na moč, povzroča več težav, vendar je bilo enako za vse,« je svoj nastop komentirala Eva Urevc, ki se je morala zadovoljiti s 27. mestom.

Prva kompleta kolajn v Planici sta pripadla Švedinjam Jooni Sundling, ki je ubranila naslov iz Oberstdorfa, Emmi Ribom in Maji Dahlqvist ter že tretjič zaporedoma Norvežanu Johannesu Hoesflotu Klaebu, njegovemu rojaku Paalu Golbergu in Francozu Julesu Chappazu.

Danes bo v Planici na sporedu skiatlon, kjer Rus Aleksander Bolšunov, iz znanih razlogov, ne bo branil naslova iz Oberstdorfa.