Sindikat novinarjev Slovenije je ob današnjem mednarodnem dnevu svobode medijev izpostavil, da se pogoji za opravljanje novinarskega dela slabšajo tudi v Sloveniji. Kot so zapisali, država, ki je ustanoviteljica Radiotelevizije Slovenija, ignorira obveznost po primernem financiranju javnega zavoda. Slovenska tiskovna agencija pa še naprej čaka na zakonski okvir, ki bi preprečil morebitno vnovično finančno izčrpavanje, kot se je zgodilo pred tremi leti.

Opozorili so tudi, da se v zasebnih medijih vedno znova dogaja, da zasebni interes prevlada nad javnim. Novinarji so preobremenjeni, gmotni pogoji za opravljanje njihovega dela pa so vse slabši. Prekarnemu delu pa niso izpostavljeni samo tisti v nestandardnih oblikah dela, ampak tudi redno zaposleni.

V Društvu novinarjev Slovenije ocenjujejo, da se je politični diskurz o medijih nekoliko spremenil. Ob tem so spomnili, da je predstavnik ministrstva za kulturo na nedavnem javnem pogovoru društva in sindikata dejal, da ima država resen namen vzpostaviti sheme pomoči za medije. Vse pa je po njihovem mnenju odvisno od politične volje. Prva velika priložnost za to se jim zdi novi zakon o medijih.

Medtem v Združenju novinarjev in publicistov izpostavljajo, da se svoboda medijev v Sloveniji slabša. Po njihovem mnenju se politika vse bolj meša v delo medijev in ga skuša nadzorovati. Dodali so, da je to posebej izrazito v zadnjih dveh letih, ko je aktualna vlada preko svojih nadzornikov v Telekomu Slovenije zamenjala odgovornega urednika portala Siol.net, prav tako pa je po njihovem mnenju prevzela nadzor tudi nad upravljanjem javne televizije.

Slovenija je sicer letos na indeksu svobode medijev osem mest višje kot lani in je s 50. napredovala na 42. mesto.

»Brez dejstev se ne moremo boriti proti napačnim in lažnim informacijam. Brez odgovornosti ne bomo imeli močnih politik. Brez svobode tiska ne bomo imeli nikakršne svobode. Svobodni mediji niso izbira, ampak nuja,« je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev sporočil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell pa je ob današnjem dnevu zapisal: »Neodvisno novinarstvo, ki temelji na dejstvih, pomaga varovati naše demokracije, saj razkriva krivice, zahteva odgovornost od voditeljev in državljanom omogoča sprejemanje informiranih odločitev.«