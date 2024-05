Kot so sporočili na spletni strani ekipe, so papirje o prevzemu podpisali ta teden, obeta pa se tudi nova zunanja podoba ekipe. Od začetka dirke po Franciji bo ekipa nastopila z novim imenom, Red Bull-Bora-hansgrohe, od leta 2025 pa bodo v kolesarski ekipi zagnali dodatno razvojno ekipo do 23 leta starosti, ki bo skrbela za bolj postopen razvoj kolesarjev iz mladinskega programa ekipe in Red Bulla na poti v člansko zasedbo. Cilj večinskega lastnika Red Bulla je optimizirati obstoječo strukturo in izkoristiti obsežno strokovno znanje, pridobljeno pri drugih projektih avstrijskega podjetja. Podjetje ima namreč v lasti tudi ekipo formule 1, več nogometnih moštev, pod okriljem pa imajo tudi številne uspešne športnike, s katerimi sodelujejo na področju medijskih vsebin.

Ob prevzemu je šef nemške ekipe Ralph Denk dejal: »Tudi v prihodnosti želimo zmagovati. Zato sem iskal drugega močnega partnerja, ki ustreza moji viziji in viziji naše sedanje ekipe ter obenem deluje inovativno. Red Bullovo znanje je edinstveno v svetu športa in veselimo se, da bomo izkoristili to strokovnost in skupaj napravili naslednje korake.«