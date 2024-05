Študijo o tem odkritju je objavila znanstvena revija Scientific Reports. V njej so opisali, kako je v divjini živeči orangutan trgal in žvečil liste zdravilne rastline, ki jo ljudje po vsej jugovzhodni Aziji uporabljajo za zdravljenje bolečin in vnetij. Odrasel samec si je s prsti nanesel sok rastline na rano na desnem licu, ostanke prežvečene rastline pa uporabil kot improviziran povoj in z njimi pokril odprto rano.

V preteklosti so znanstveniki sicer že večkrat opazili, da nekatere živali uporabljajo rastline za zdravljenje. Opazili so orangutane, ki so se mazali z njihovimi sokovi, da bi si lajšali bolečine ali se znebili zajedalcev. Opazili so tudi šimpanze, ki so žvečili poganjke nekaterih grenkih rastlin, da bi si pomirili želodec, spet druge pa pojedo, da bi se znebili želodčnih parazitov.

Študija razkriva, da so tokrat prvič opazili divjo žival, ki si je nanašala precej močno zdravilno rastlino neposredno na rano. Fotografije razkrivajo, da se je odprta rana brez težav zacelila v enem mesecu. Znanstveniki opazujejo orangutane v indonezijskem nacionalnem parku Gunung Leuser od leta 1994, vendar takšne oblike zdravljenja pri živalih prej niso zaznali. Domnevajo, da bi se lahko orangutan te tehnike naučil od drugih živali, ki ne živijo v rezervatu. Čeprav gre za zdaj za prvi takšen primer, so raziskovalci mnenja, da gre za samozdravljenje, saj si je orangutan namazal le rano, ne pa drugih delov telesa.