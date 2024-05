Ob prvi obletnici strelskega pokola, v katerem je trinajstletni Kosta K. lani pobil devet vrstnikov in varnostnika, so se pred osnovno šolo Vladislava Ribnikarja nekaj po osmi uri zjutraj začeli zbirati starši in vsi drugi, ki jim je tragedija obrnila življenje na glavo. Ob 8.41 uri, gre za točni čas, ko je Kosta lani začel streljati, so se oglasile sirene in tulile eno minuto. Močno so zarezale v tišino, ki je vladala pred stavbo. Slišal se je le kak posamezen krik obupa, poleg dežja so lile tudi solze. Po poročanju novinarja Blica so pred šolo postavljene fotografije žrtev, žalujoči prinašajo cvetje in prižigajo sveče. Ob isti uri so za minuto prekinili televizijski in radijski program. Na zatemnjenih ekranih je bil zgolj napis - »3. in 4. maj. Ne pozabimo.« Dan po strelskem pokolu v šoli je namreč 20-letnik v treh vaseh v okolici Mladenovca pobil devet ljudi, večinoma mladih.

Vučić položil cvetje

Obletnico masakra bodo danes obeležili tudi v prostorih šole, pred katero je predsednik Aleksandar Vučić zjutraj že položil cvetje. »Leto dni je minilo od tragedije brez primere, tragedije, ki je pustila neizbrisno brazgotino na duši celotnega naroda. Bolečina, nejevera in neizmerna žalost sta še vedno del našega vsakdana. Pred točno letom dni se je končalo življenje devetih angelov in človeka, ki jih je varoval in kot oče skrbel zanje. Za nesmiselnim dejanjem, s katerim je končal življenja, prihodnost in sanje Ane, Sofije, Andrije, Bojane, Angeline, Erne, Katarine, Andrija in Dragana, sta ostala le praznina in grozljiv opomin celotni družbi, da naše otroke pred zlom, nevarnostjo in grožnjami varujemo z vsemi močmi,« je predsednik Vučić zapisal na instagramu. Program, ki bo danes potekal v spomin žrtvam so simbolično poimenovali Buđenje (Prebujenje).

V spomin - angelom

Otrokom so se v zadnjih dneh poklonili tudi učitelji šole Vladislava Ribnikarja. Nič več ni tako, kot je bilo. In nikoli več tudi ne bo, pravijo. »Sovraštvo jih je ubilo. Reši pa nas lahko le ljubezen,« so zapisali v ganljivem zapisu »In Memoriam, naši angeli« na spletni strani šole. »Naši otroci. Mara, Bojana, Angelina, Ana, Adriana, Ema, Katarina, Sofija in Andrija. Naš Dragan. Izgubili smo jih. Naši učenci! Z različnimi interesi in ogromnimi uspehi v njihovem prekratkem življenju na številnih področjih – v glasbi, športu, plesu, baletu ... Čudoviti mladi ljudje, dobri prijatelji, tudi s svojim krvnikom, nedolžne žrtve. Z njihovim odhodom smo izgubili vsi – njihove družine, naša šola in Srbija. In naš Čuvaj, naš Dragan! Ne varnostnik, ampak čuvaj naših nasmehov, skrivnosti, šal – čudovit človek in prijatelj vsakega otroka, vseh zaposlenih, vseh staršev in vseh, ki so kdaj stopili v našo šolo. Izgubili smo jih v krvavi pravljici, kakršna se ni nikjer in nikoli zgodila, v nerazložljivem dejanju zatemnjenega uma, krajšem od šolskega odmora,« so zapisali.

Pretvarjali so se, da so mrtvi

Bilo je tretjega maja lani ob 8.41 uri, ko so uro zgodovine na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja prekinili glasni streli. Pištoli, ki ju je vzel doma očetu, je v rokah držal trinajstletni učenec Kosta K. Štirih molotovk, ki si jih je pripravil doma, ni uporabil, saj se je prej že predal policistom. Za seboj je pustil devet trupel vrstnikov, ubil je tudi varnostnika. Ranil je še šest otrok in eno učiteljico. Izstrelil je 57 nabojev, vnaprej si je pripravil seznam tarč. Napad je bil metodičen, vedel je, kdo je tarča. Med njimi so bili tudi prijatelji. Vseh, ki jih je imel na seznamu, na srečo, ni ubil.

»Ob vstopu v učilnico je učiteljico zadel v vrat. Najprej je streljal nanjo, da ga ne bi mogla ustaviti. Sicer ni imel nič proti njej. Bil je dober učenec, ni imel slabih ocen. Nič se ni hvalil, da bo to storil, bil je molčeč, zaprt vase,« je za Blic spregovoril fant, ki je streljanje preživel. Bil je na Kostinem seznamu, bil je tudi v »učilnici smrti«, ko je vanjo stopil strelec. »Noben se ni kregal z njim. Bilo je videti, kot bi se samo naenkrat odločil, da bo to storil. Najprej smo mislili, da je počila petarda,« je Kostin sošolec še povedal o tistem tragičnem dnevu. Ko je trinajstletnik stopil v učilnico, je začel nenadzorovano streljati. »Obraz je imel spačen od jeze. Bil je hladnokrven, kot da ima načrt, da nas bo vse pobil. Nič ni rekel. En trenutek so vsi kričali, naslednjega smo že bili vsi tiho. Tudi jaz sem bil v učilnici. Najprej je ustrelil učiteljico, potem se je obrnil in začel streljati po prvi vrsti. Ne vem, kaj je sledilo. S prijateljem sva uspela skočiti skozi okno,« je še dodal. Večina otrok se je pretvarjala, da je mrtvih, nekaterim s seznama pa je uspelo pobegniti.

