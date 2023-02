Pisali smo že, kako je v nedeljo okoli pol sedme zvečer 48-letnik v Murski Soboti z ostrim predmetom tako poškodoval 26-letnega moškega, da je ta na kraju umrl. »Ugotovili smo, da je osumljenec v večstanovanjski zgradbi v centru Murske Sobote z nožem napadel oškodovanca in s kraja pobegnil,« je dejal Robert Roudi, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota. Moška sta bila soseda, po neuradnih informacijah pa je bila žrtev zabodena več desetkrat. Le kakšne pol ure kasneje so osumljenca našli in prijeli, a so ga zaradi poškodb – šlo naj bi za več ureznin in vbodov po vratu in rokah - odpeljali v bolnišnico.

48-letni osumljeni, za katerega je bil zaradi begossumnosti in ponovitvene nevarnosti odrejen pripor, je državljan BiH, ki začasno prebiva v Sloveniji. Po poročanju portala Vestnik se je zagovarjal z molkom oziroma je preiskovalnemu sodniku dejal le, da se dejanja ne spominja. Policija ga še ni obravnavala zaradi prekrškov ali kakšnih nasilnih kaznivih dejanj. Sumijo ga umora, motiv za katerega še ni znan. Policija je opravila pogovore z okoli 40 ljudmi, a neposredne priče krvavega dejanja niso našli, je še pojasnil Roudi.