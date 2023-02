V tragični nesreči so v petek na pomurski avtocesti pri priključku Lipovci umrle tri osebe, 32-letni potnik ter dve potnici, stari 46 in 52 let. Iz PU Murska Sobota so sporočili, da so 32-letnega šoferja avtobusa s priklopnikom, na katerem je bilo 26 potnikov in trije vozniki iz Romunije, ovadili zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Dodali so še, da je na avtobusu in priklopniku nastalo za okoli 50 tisoč evrov škode, na prometni opremi pa za okoli deset tisoč.