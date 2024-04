Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo na vzhodu precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno in topleje.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno ciklonsko območje. V višinah doteka k nam od jugozahoda še razmeroma vlažen, a postopno že nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo v krajih vzhodno od nas dokaj sončno, drugod bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v sosednjih krajih Italije ter v zahodni Hrvaški bodo nastajale krajevne plohe. Pihati bo začel jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.