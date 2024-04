Po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA so pristojni preizkus ocenili kot zelo zadovoljiv, raketni sistem z novo tehnologijo pa naj bi predstavljal »strateško spremembo« v okviru krepitve severnokorejskega topništva.

Pred tem je Severna Koreja v začetku tedna v Vzhodno morje, znano tudi kot Japonsko morje, izstrelila novo balistično raketo, čeprav ji to mednarodne sankcije prepovedujejo.

Njena zaveznica Rusija je sicer marca v Varnostnem svetu Združenih narodov vložila veto na predlog resolucije za podaljšanje mandata panelu strokovnjakov, ki pomaga nadzirati izvajanje sankcij. Vendar pa te kljub temu ostajajo v veljavi.

Napetosti na Korejskem polotoku se že dolgo močno zaostrujejo. V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povišala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA.

Washington in Seul sta v odgovor okrepila vojaško sodelovanje in izvedla več skupnih vojaških vaj, do katerih pa je Pjongjang kritičen in jih označuje kot priprave na napad na Severno Korejo.