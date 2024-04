Protesti so se začeli na newyorški univerzi Columbia, potekajo pa tudi na številnih drugih univerzah, med katerimi so tudi Yale, MIT, UC Berkeley, Univerza v Michiganu, Harvard in Brown. Policija je v sredo in četrtek zjutraj aretirala več kot 200 protestnikov na univerzah v Los Angelesu, Bostonu in Austinu, zaradi česar so se protesti v četrtek razširili na še več univerz.

V četrtek so tovrstni protesti po poročanju španske tiskovne agencije EPE potekali že na več kot 20 univerzah. Na univerzi v Austinu se je v četrtek znova zbralo okoli 2000 protestnikov.

Študentje izražajo solidarnost s Palestinci in ogorčenje zaradi neukrepanja ZDA ob naraščajočem številu smrtnih žrtev izraelske ofenzive v Gazi, ki je zahtevalo že več kot 34.000 smrtnih žrtev. Med drugim zahtevajo prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze, od univerz pa, da prekinejo stike z državo in podjetji, ki po njihovem mnenju služijo na račun konflikta.

Policija je v četrtek poostrila ukrepe proti protestnikom. Policisti so na eni od univerz uporabili paralizatorje, medtem ko so upravitelji nekaterih najprestižnejših univerz skušali zajeziti proteste. Univerza Columbia je protestnikom postavila rok za umik, a ga je pozno ponoči po krajevnem času (zgodaj davi po srednjeevropskem) umaknila in sporočila, da se pogovori med protestniki in vodstvom univerze nadaljujejo.

Univerza Južna Kalifornija (USC) v Los Angelesu pa je zaradi protestov iz varnostnih razlogov v četrtek odpovedala glavno podelitev diplom 10. maja. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, ne bodo mogli gostiti slovesnosti, na kateri se tradicionalno zbere 65.000 študentov, njihovih družinskih članov in prijateljev.

Ameriški študenti so od izbruha vojne v Gazi gonilna sila protestov, ki zahtevajo konec spopadov, vendar pa ameriški mediji temu doslej niso posvečali veliko pozornosti, dokler se niso začela poročila o domnevnih antisemitskih grožnjah judovskim študentom. Demonstranti, med katerimi so tudi številni judovski študenti, medtem odločno zanikajo obtožbe o antisemitizmu.