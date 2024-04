Vanja Gorčevska je na poti v šolo izginila 27. novembra lani. Da je ni pri pouku, je razredničarka obvestila njeno mamo Zorico. Prepričana, da so štirinajstletnico ugrabili, je takoj poklicala policijo. V obsežni iskalni akciji so preiskovali zapuščene objekte, tudi korito reke Vardar, pregledali so tudi na stotine ur posnetkov nadzornih kamer. Truplo najstnice so nekaj dni kasneje našli zakopano na obrobju Skopja. Po navedbah policije so punco s pištolo ubili že nekaj ur po ugrabitvi, pred tem so ji zvezali roke in noge ter jo zavili v spalno vrečo. Še isti dan so na policiji potrdili, da so našli še truplo 74-letnega frizerja Panča Žeževskega, ki je izginil tri dni pred najstnico. Zločina naj bi izvedli isti ljudje, motiv zanju pa je bil koristoljubje, pogoltnost, pišejo lokalni mediji.

Oče naročil ugrabitev?

Med petimi osumljenci so štirje v priporu, med njimi pa je tudi Vanjin oče Aleksandar Gorčevski. Obtožen je, da je sodeloval pri ugrabitvi svoje hčere oziroma naj bi jo celo naročil. Zaradi iger na srečo naj bi imel velike dolgove, s plačilom odkupnine (sodeč po načrtu bi jo z denarjem od prodaje stanovanja poravnala dekletova mama), pa bi se dokopal do denarja. Aleksandar naj bi morilcu oziroma več njim povedal, kje gre Vanja običajno v šolo. Ker je vedel, kje bo dekle, jo je lahko prestregel in ugrabil. To naj bi sicer storil skoraj čisto pred njenim blokom. Po poročanju lokalnih medijev očeta najstnice opisujejo kot problematičnega, kot kockarja in narkomana. Prihaja sicer iz premožne družine, njegov oče je bil direktor nekega podjetja in je delal tudi v tujini. Javnost je bila najbolj šokirana, ko je med privedbo na sodišče kameram pokazal dvignjena palca. Po več mesecih, ki jih je preživel v priporu, je vrhovno sodišče v Severni Makedoniji zdaj odločilo, da ga premestijo v hišnega.

Čakajo na izročitev strelca

Za umor mlade Vanje sumijo pet ljudi. Poleg očeta so še trije v priporu, eden od njih pa čaka na izročitev iz Turčije. Gre za prvoosumljenega Ljupča Palevskega z vzdevkom Palčo, ki so ga nekaj tednov po zločinu na osnovi mednarodnega naloga za prijetje ulovili v Carigradu. Postopek izročitve bi se lahko zavlekel do konca leta. Prav Palčo naj bi pritisnil na sprožilec in dejansko umoril tako Vanjo kot 74-letnega upokojenega frizerja. Ogromno vprašanj, povezanih s primerom, še vedno ostaja neodgovorjenih. Kako in zakaj sta bila povezana najstnica in upokojenec? (Ugrabili so jo v njegovem avtu.) Če je bil motiv res koristoljubje, zakaj ni nihče zahteval odkupnine? In zakaj so dekle umorili? Mrtva namreč ni bila vredna niti evra … So imeli osumljenci pomoč znotraj policije, da je uspelo morilcu še pravi čas pobegniti v tujino?

Eden od osumljenih naj bi policiji povedal, da je »nekaj šlo po zlu«, kar da je privedlo do tako tragičnega razpleta. Pojasnilu o tem, kako so se osumljeni prestrašili, večina pač ne verjame. Je pa tudi res, da večina od peterice niso profesionalni kriminalci, temveč bolj amaterji. Po eni od prvotnih teorij se je Vanja v prtljažniku po nesreči zadušila, a ta skorajda ne more držati, saj so kot vzrok smrti že navedli strel.

Mama hoče resnico

Vsa ta vprašanja si verjetno še vedno postavlja žrtvina mama Zorica: »Pojma nimam, zakaj se je vse to zgodilo. Zakaj se je moje prej običajno življenje spremenilo v pekel.« Z bivšim možem sta imela dober, miren odnos, imel naj bi celo ključe od stanovanja, v katerem je živela s hčerama. »Njegovo življenje me ni zanimalo. Najpomembnejši sta mi bili hčeri in služba. Pustila sem ga pri miru, da bi tudi on mene pustil,« je opisala stanje. Pojma nima, ali je imel kakšne dolgove, njo je zanimalo samo, da sta v dobrih odnosih zaradi hčera. »Nedojemljivo mi je, da je moja prelepa deklica v grobu. Sama se borim s kronično boleznijo, a se nekako držim. Pomembno mi je izvedeti resnico. Bolna pa je tudi moja druga hči, vsi držimo pesti, da bo kmalu bolje. Sedaj je najpomembneje, da jo zaščitim,« je dodala za portal Republika.

Podobno kot po izginotju in umoru dveletne Danke Ilić pred natanko enim mesecem v Srbiji, so tudi Makedonci po brutalnem umoru najstnice zahtevali smrtno kazen za storilce. Peticijo jih je podpisalo na tisoče, težava pa je, da makedonski kazenski zakonik tako stroge kazni ne pozna. Le dosmrtni zapor. Zato so se decembra množično podali na ulice.