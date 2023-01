Brez kakršnega koli predznanja je na začudenje svojih staršev igral tekoče. Še posebno je bil navdušen njegov oče, ki je v ZDA pripotoval iz Gane, kjer je tudi sam hotel biti glasbenik, po preselitvi v ZDA pa je misel opustil, saj je moral z dvema službama preživljati družino in skrbeti za sorodnike v domovini. Deček, ki ima sicer diagnosticiran avtizem, pravi, da je njegova nadarjenost za igranje klavirja darilo boga. Ne glede na to, kdo mu ga je položil v zibelko, je Jude po nekaj objavah na spletnih omrežjih pritegnil pozornost upokojenega uglaševalca klavirjev Billa Magnussona. Ta je po nekaj dnevih potrkal na vrata Kofiejevih z gromozanskim darilom. Malemu Judu je pripeljal pravi klavir, vreden 15.000 dolarjev. Ničesar ni hotel v zameno, le to, da deček goji svojo nadarjenost. Magnusson v dečku vidi novega Mozarta. Ob klavirju mu je priskrbel še glasbenega učitelja, ki je postal zamenjava za youtubove klavirske posnetke, s katerih se je Jude dotlej na električni klaviaturi učil plesa prstov po črno-belih tipkah. Enkrat na mesec Magnusson še prihaja h Kofiejevim, da Judu uglasi klavir in vidi, kako je fant napredoval. Jude sedaj vadi tri ure na dan in si želi postati profesionalni glasbenik. Za začetek ima manjše koncerte, tudi v otroški bolnišnici, kjer jemoral ostati nekaj časa po rojstvu zaradi prirojene srčne napake.