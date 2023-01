Najmlajši od bratov Prevc je do četrtega mesta napredoval z 12. po prvi, potem ko je odlično izkoristil pomoč vetra v prsi, ki je predvsem v drugi serija pihal precej neenakomerno. Za Domna Prevca je bila to najvišja uvrstitev na tekmah za svetovni pokal po domači tekmi v Planici 28. marca 2021 na letalnici bratov Gorišek.

Skočil s prazno glavo

»Pred finalnim skokom sem se samo osredotočil na svoje glavne naloge. Malo prej sem razmišljal tudi o dopustu. Zagotovo je to, da je bila glava prazna, da sem šel sproščeno, pripomoglo k temu, da sem bil res uspešen na tej tekmi. Pred tekmo sem pričakoval samo rezultat med prvo trideseterico, že tega bi bil zelo vesel, tako da sem tega četrtega mesta sploh vesel,« je za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) dejal Domen Prevc.

Šesto mesto je na zadnji od treh tekem v Sapporu zasedel njegov brat Peter Prevc (241,7). Po prvi seriji je bil osmi. To je bila njegova najvišja uvrstitev v sezoni ter druga tekma, ki jo je to zimo končal v deseterici. »Kar zelo dober dan je za mano. Od kvalifikacij (v njih je bil tretji, op. STA) naprej je šlo zelo dobro. Skoki so bili skoraj odlični. Zdi se mi zelo dobra popotnica za naprej,« je pristavil najstarejši od bratov Prevc.

Treba se je sprostiti

Anže Lanišek (240,4) je po ponesrečeni sobotni tekmi, ko je ostal brez točk, tokrat zasedel mesto med desetimi najboljšimi. Bil je deveti, tja pa je napredoval s 14. po prvi seriji. »Mogoče vikend ni bil čisto po mojih željah, a kakovost je še vedno tu. Malo se je potrebno sprostiti in zadihati, potem pa bo tudi vse lažje,« je bil kratek Lanišek. Je pa v finalu sedem mest izgubil Timi Zajc (239,7), ki je imel kot nekateri drugi ob koncu startne liste v drugi seriji manj pomoči vetra v prsi. Po prvem skoku je zasedal visoko tretje mesto, na koncu pa končal na desetem. »Znova veliko smole v drugi seriji, a nekako nimamo kaj. Glavo gor in treniramo naprej,« je dodal Zajc.

Lep ekipni uspeh

Od Slovencev sta točke osvojila še Lovro Kos (225,8), ki je bil 16., in Žiga Jelar, ki je po najslabšem dosežku v drugi seriji padel z desetega na 28. mesto. »Za razliko od včeraj je bil danes veliko boljši dan za nas. Zelo lep ekipni uspeh, štirje fantje med deset. Mogoče je malo sreče na koncu zmanjkalo za zmagovalni oder Timija. Moram reči, da je četrto mesto Domna vrhunsko, šesti Peter, deveti Anže s smolo, tako kot deseti Timi, Lovro 16. na koncu. Res lep ekipni uspeh, tako da lahko zadovoljni zapustimo Sapporo. Mislim, da že vsi komaj čakamo naslednji teden, ko so na vrsti poleti,« je po tekmi dejal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Brez finala je ostal v soboto desetouvrščeni Žak Mogel, ki je zasedel končno 40. mesto.

Zmaga je tako kot v petek ostala doma. Rjoju Kobajaši je še 29. dobil tekmo za svetovni pokal, v Sapporu pa je v treh dneh nanizal svoje prve tri uvrstitve na zmagovalni oder. V soboto je bil tretji.

Vodi Kubacki, Lanišek je tretji

V skupnem seštevku še naprej vodi danes zgolj 11. Poljak Dawid Kubacki s 1164 točkami, zelo pa se mu je približal Granerud. Ta ima po osmih stopničkah zapovrstjo zdaj 1116 točk. Nekoliko sta se ta konec tedna odlepila od Laniška, ki je na tretjem mestu zbral 941 točk.

Karavana se bo konec prihodnjega tedna zbrala na letalnici na Kulmu, kjer bosta dve posamični tekmi.