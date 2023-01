Z našimi ameriškimi prijatelji res tesno sodelujemo, zato so nam osebna poznanstva v veliko pomoč. Ta teden sva se spet videla v Washingtonu in glavna tema najinih pogovorov je bila, kako zaustaviti barbarski pokol, ki ga v Ukrajini izvaja Vladimir Putin. Velika Britanija in Združene države ravnajo povsem pravilno, ko pomagajo Ukrajini pri obrambi svojega lastnega ozemlja. Oboji smo zavezani enemu cilju: naši ukrajinski prijatelji morajo zmagati – in tudi bodo zmagali.

Ruska morala je na dnu

Zdaj ni čas, da se umaknemo ali da upočasnimo korak. Nasprotno: zdaj je čas, da pospešimo naše napore, da gremo dlje in hitreje napredujemo pri zagotavljanju podpore, ki jo Ukrajina potrebuje. In to je natanko tista usmeritev, ki jo je naš predsednik vlade potrdil na podlagi nasvetov vojaških strokovnjakov.

Ukrajinske junaške vojaške sile so ponovno prevzele nadzor nad tisočimi kvadratnimi kilometri svoje države in Ruse pregnale z več kot polovice ozemlja, ki so si ga ti prilastili v lanskem letu. Kljub temu pa Putin z ničemer ne kaže, da bo odtam umaknil svoje sile. Če želimo, da spremeni svoje ravnanje, mora Ukrajina osvoboditi še več ozemlja.

Danes je ruska vojska v obrambnem položaju. Njena morala je klavrna. Žrtev je neznansko veliko. Uničena je bila ogromna količina njenih vojaških vozil in opreme. Vojakom zmanjkuje natančno vodenega orožja. Zmanjkuje pa jim tudi zalog, saj je ruska vojaška logistika v razsulu. In Putin je že spet zamenjal generala, ki vodi njegovo neuspešno kampanjo. Dejstvo je, da je niti eden izmed ruskih operativnih poveljnikov, ki so 24. februarja vodili začetek invazije, ne opravlja več te službe. To pomeni, da je ravno zdaj pravi trenutek, da si Ukrajina zagotovi prednost.

Zato se je Velika Britanija odločila pospešiti in povečati svojo vojaško podporo. Ukrajini bomo zagotovili do 14 težkih bojnih tankov Challenger 2, ki so med najbolj zmogljivimi bojnimi stroji na svetu in ki so se dokazali že v zalivski vojni. Britanski minister za obrambo je v ponedeljek v britanskem parlamentu potrdil s tem povezane podrobnosti.

Hkrati pa še naprej podpiramo junaški ukrajinski narod s krepitvijo diplomatskega in gospodarskega pritiska na Putina in na Rusijo. Skupaj z našimi mednarodnimi partnerji smo sprožili največji in najstrožji sveženj sankcij, ki ga do sedaj še ni bilo deležno nobeno veliko svetovno gospodarstvo. Pogum in vztrajnost naših ukrajinskih prijateljev potrjuje, da bodo Ukrajinci s pravim orodjem to delo končali. Naša naloga je, da z Združenimi državami in drugimi zavezniki Ukrajini zagotovimo orodje, ki ga potrebuje. Naloga Ukrajine pa je osvoboditev svojih pogumnih ljudi izpod jarma ruskih okupatorjev.

Nihče si ne želi dolge vojne. Putin bi bil edini, ki bi mu nadaljnje prelivanje krvi in razdejanje koristilo. Samo on bi pozdravil pretrese na svetovnih energetskih trgih, ki povzročajo višje cene vaših računov za elektriko in plin. Razlog več, da Velika Britanija nudi Ukrajini vso možno podporo. Če se bodo naši prijatelji v prihodnosti odločili začeti mirovna pogajanja, želimo, da so v najboljšem možnem položaju za dosego trajne rešitve.

Velika Britanija lahko igra to vlogo samo zato, ker so naše oborožene sile ene izmed najbolje izurjenih na globalnem nivoju. Našim ukrajinskim prijateljem lahko ponudimo vrhunsko orožje in opremo. In skupaj z našo izjemno mrežo prijateljev in partnerjev lahko delujemo na vseh celinah.

Na milijone ljudi v stiski

Po Washingtonu sem odletel naprej v Kanado, edino državo, ki poleg Združenega kraljestva sedi v Natu, Commonwealthu, G7, G20 in obveščevalnem zavezništvu Pet oči. Od samega začetka te krize je Kanada na svetovnem prizorišču ena najodločnejših podpornic Ukrajine. Ker Združeno kraljestvo in naši zavezniki po svojih najboljših zmogljivostih podpiramo Ukrajino, se ne spomnim, da bil Nato kadarkoli bil bolj enoten ali Rusija bolj izolirana.

Vsega tega ne počnemo samo, ker je pomoč Ukrajini pravilna v svojem bistvu. To počnemo zato, ker prej ko bo Ukrajina zmagala in se bo mir vrnil v Evropo, prej bo to imelo pozitivne posledice za našo nacionalno varnost in gospodarstvo. Ko bo Ukrajina zmagala, se bodo svetovne cene hrane lahko umirile, posledično pa tudi stiske milijonov ljudi v državah v razvoju.

Bolje bo za Veliko Britanijo, za naše zaveznike, za vse. Razen za Putina.

James Cleverly, je britanski minister za zunanje zadeve