Ob razpravah o minimalnih plačah se mi obrača želodec

Naše in tuje izkušnje kažejo, da se katastrofične napovedi o usodnih posledicah znatnega zvišanja minimalnih plač ali urnih postavk niso uresničile. Gospodarstvo je preživelo in se razvijalo naprej. Izkazalo se je, da so bili dolgoročnejši družbeni in ekonomski učinki in posledice višjih minimalnih plač pozitivni.