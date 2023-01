Nepreslišano: Anita Ogulin, humanitarka

V času covida smo bili vsak dan na terenu, vsak dan smo bili pri družinah. Kaj vse smo videli! Nasilje v družinah, ki so bile že sestavljene, kjer je že vse funkcioniralo, ne morem vam povedati, koliko nasilja, izključevanja smo takrat zaznali. Toliko besa otrok nad vsemi, nad starši, vrstniki. Opremljali smo družine, ki niso imele ne povezav ne računalnikov, to so bili nevidni otroci. Hodili smo na terene, kjer ni niti elektronskih povezav, naše srednješolce smo iztrgali iz dijaških domov, kjer so živeli v miru, kjer smo jih izločili iz družin, da so lahko normalno živeli. In dijaški domovi so se zaprli, oni pa so morali nazaj domov. Niso vsi zmogli in niso vsi napredovali. Tudi če so se učitelji še tako trudili, niso mogli do vseh otrok, niso bili vsi vključeni, niso vsi razumeli.