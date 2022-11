Pojavnost astme in alergij v našem delu sveta že leta narašča v vseh starostnih skupinah. Zdravniki kot najpogostejši vzrok ugotavljajo onesnaženost zraka. Zoper to nadlogo si lahko pomagamo s čistilniki zraka, ki seveda ne zdravijo bolezni, ampak zmanjšajo onesnaženje in s tem odpravljajo vzroke ter blažijo simptome. Onesnaževala prodrejo v naš dom od zunaj, precej pa jih nastane tudi znotraj. Poleg prašnih delcev so tu še kemične snovi, kot so formaldehid, toluen in benzen. Razlogov za nakup kakovostnega čistilnika zraka, ki se spopada z vsemi naštetimi onesnaževali, je torej veliko.

Cvetni in hišni prah, plesni …

Kdor ima alergijo na cvetni prah, se predvsem spomladi in poleti boriti z nenehnim nahodom, srbenjem, pekočimi očmi in številnimi težavami. Raven cvetnega prahu je pogosto višja v zaprtih prostorih kot na prostem. Zračni filtri z visoko učinkovitimi filtri HEPA odstranijo iz zraka tudi najmanjše delce in občutno zmanjšajo gostoto alergenov, zato so vsekakor smiseln nakup. Zračni filtri pa v stanovanju ne odstranijo popolnoma vsega cvetnega prahu – le tistega, ki lebdi v zraku, ne pa tistega, ki na primer leži na postelji. Alergiki s hudimi simptomi se torej ne smejo zanašati le na čistilnik zraka, ampak naj posežejo tudi po drugih življenjskih nasvetih za alergike.

Če je dom okužen s plesnijo, spore gliv obremenijo dihala in imunski sistem. Tudi v tem primeru se izkaže uporaba čistilnikov zraka – najboljši iz zraka odstranijo več kot 99 odstotkov spor plesni! Seveda pa ne odpravijo vzroka nastanka plesni, za kar moramo nujno poskrbeti sami in plesen odstraniti. Hišni prah je sestavljen iz bioloških delcev, kot so na primer prhljaj, lasje in oluščena koža, ter drugih delcev, kot so denimo tekstilna vlakna. Pršice so drobne živali, ki se hranijo z biološkimi delci. Približno desetina prebivalstva zahoda Evrope trpi za alergijo na hišni prah. To se zgodi, če naš imunski sistem pretirano reagira na določene beljakovine v blatu pršic. Posledice so glavoboli, suh kašelj in v najslabšem primeru astma. Čistilniki zraka učinkovito odstranijo hišni prah iz zraka, nemočni pa so proti prahu na predmetih. Alergiki in astmatiki naj zato pogosteje brišejo tla in police z vlažno krpo ter čistijo tekstil. Kako koristni so sodobni pametni čistilniki zraka, lahko vidimo, če na primer preoblečemo posteljo. Prah, k se s tem dvigne, povzroči, da naprava samodejno deluje s polno hitrostjo.

Nekaj prašnih delcev ostane

Trdni delci v zraku nastajajo med procesi zgorevanja. Glavni viri so motorna vozila, industrijski obrati, elektrarne in ogrevalni sistemi. Fine aerosole delimo glede na premer na PM10 (največji premer 10 mikronov), PM2,5 (največji premer 2,5 mikronov) in ultrafine delce (manj kot 0,1 mikronov). Za primerjavo: večina bakterij doseže velikost od 0,5 do 6 mikrometrov. Trdni delci se kopičijo v bronhijih in pljučih ter povzročajo bolezni dihal, srca in ožilja. Študije zadnjih let kažejo, da je koncentracija večja v zaprtih prostorih kot v zunanjem zraku. Učinkoviti čistilniki zraka s filtrirnim sistemom zmanjšajo onesnaženje s finim prahom v zaprtih prostorih do 50 odstotkov. Za nekatere najbolj učinkovite proizvajalci navajajo tudi skoraj stoodstotno učinkovitost, a vedeti moramo, da en sam čistilnik ne more zajeti prav vsega zraka v prostoru. Torej se ta učinkovitost nanaša le na zrak, ki pride iz čistilnika, v prostoru pa vedno ostane nekaj delcev. Idealno bi bilo imeti več čistilnikov, nameščenih po prostoru, a to ni niti praktično niti cenovno ugodno. Poleg tega so čistilniki nemočni proti plinastim spojinam, kot so dušikovi oksidi. A če živite ob prometni cesti ali v bližini industrijskega območja, je čistilnik zraka še kako uporaben.

Virusi in bakterije

Medtem ko je premer bakterij največkrat od 0,5 do 7 mikrometrov in jih čistilnik načeloma lahko zadrži, so virusi v povprečju stokrat manjši. Niti najučinkovitejši čistilniki zraka s filtrirnim sistemom torej niso čarobna palica, ki bi odpravila vse patogene, lahko pa nekoliko zmanjšajo koncentracijo virusa v zraku. Učinek čistilnikov zraka je omejen tudi pri lovu na bakterije. Nekatere bakterije se namreč ujamejo v filtre, nekatere pa žal smuknejo skoznje. V zadnjem času je aktualno vprašanje, ali čistilniki zraka pomagajo proti širjenju respiratornih virusov. Strokovnjaki zatrjujejo, da pomagajo, a le tisti s predfiltri in filtri HEPA vsaj razreda H13 na vseh ravneh delovanja. Poleg tega je nujen trikratni pretok zraka na uro, zato moramo biti pozorni na zmogljivost naprave glede na velikost prostora. A pozor: čistilniki zraka so lahko kvečjemu dopolnilni ukrep, nikoli pa ne nadomestijo običajnih metod, kot sta dezinfekcija in redno, pravilno prezračevanje.

Čistilnik, pralnik, ionizator

Naprave za obdelavo zraka v našem domu se razlikujejo po načinu delovanja in temu primerno po sposobnosti odstranjevanja onesnaževal in drobnih škodljivih delcev, kot je cvetni prah. Kot alternativo čistilniku zraka lahko uporabimo pralnik zraka ali ionizator. Vendar je način delovanja obeh naštetih alternativ drugačen, zato je potrebna previdnost.

Najučinkovitejši so čistilniki s filtrom HEPA – ta kratica pomeni visoko učinkovit filter za absorpcijo delcev. Filtri so sestavljeni iz številnih plasti z različno finimi mrežami iz steklenih vlaken ali celuloze. Pri čistilnikih zraka s filtri HEPA ventilator po prostoru poganja zrak, ki ga vsesava šoba. Majhni delci v zračnem toku se zaradi difuzijskega ali pregradnega učinka prilepijo na vlakna filtra. Delci z večjo maso in torej večjo vztrajnostjo pa bodo prej ali slej trčili v mrežo. Filtri HEPA so glede na učinkovitost razdeljeni v razrede od H1 do H17. Filtri razreda H13 odstranijo več kot 99,95 odstotka delcev v zraku, večjih od 0,1 mikrona.

Čistilniki zraka s filtrom HEPA so uporabni v vsakem domu s povečano onesnaženostjo zraka, saj mehansko odstranjujejo onesnaževala in škodljive delce, kot so cvetni prah, plesen in prah, ne pa tudi škodljivih kemikalij. Ampak številni čistilniki zraka imajo vgrajene tudi filtre z aktivnim ogljem, ki odpravljajo še neprijetne vonjave in pline. Obe vrsti filtrov je treba zamenjati najpozneje vsakih šest mesecev, včasih jih je mogoče tudi očistiti.

Drugače delujejo pralniki zraka, ki v nasprotju s čistilniki zraka ne potrebujejo zračnega filtra, ampak se zrak pretaka skozi vrtljive elemente, na katerih je voda.

Tako delci umazanije ostanejo v vodi, prednost pralnikov zraka pa je sočasno povečanje vlažnosti. Posebno uporabni so pozimi v ogrevanih prostorih za vzdrževanje zdrave zračne vlage. Seveda pa pri najmanjših delcih niso tako učinkoviti kot čistilniki zraka s filtri HEPA, zato so primernejši, kadar čiščenje zraka ni prioriteta. Obstajajo pa tudi pralniki zraka z dodanimi filtri HEPA.

Ionizator je kemični čistilnik zraka, ki ustvarja negativno nabite ione, ki privlačijo pozitivno nabite onesnaževalce v zraku. Nastanejo težke molekule, ki padejo na tla ali se prilepijo na kovinsko ploščo v napravi. Ionizatorji nimajo filtrov. V primerjavi s čistilniki in pralniki zraka so bolj kompaktni in pogosto cenejši. Njihova glavna pomanjkljivost je nastajanje ozona z ionizacijo kisika v zraku. Ta sicer razgrajuje molekule vonjav in ubija bakterije, a če je njegova koncentracija prevelika, draži sluznico in povzroča glavobole. Čeprav kakovostni ionizatorji proizvajajo malo ozona, naj astmatiki in alergiki izberejo druge naprave za čiščenje zraka. Ionizatorji niso priporočljivi za živalsko dlako, neprimerni pa so tudi za kadilce, ki se želijo znebiti cigaretnega dima. Ozon se namreč združuje z razgradnimi produkti tobaka in tvori aerosole, ki so škodljivi za vaše zdravje.