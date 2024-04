Odbojkarice Calcita Volleyja ostajajo najboljša slovenska ekipa. Na četrti tekmi finalne serije državnega prvenstva so v Mariboru s 3:2 (17, -21, -26, 12, 9) premagale Novo KBM Branik in s skupnim izidom 3:1 v zmagah postale državne prvakinje. To je njihov osmi naslov prvakinj, peti zapovrstjo in druga lovorika v sezoni.

Pred tem so postale tudi zmagovalke srednjeevropske lige. Mariborčanke, 16-kratne prvakinje, se bodo morale letos zadovoljiti z dvema finaloma in osvojenim slovenskim pokalom.

Četrta finalna tekma se ni dosti razlikovala od prvih treh, na katerih je bil izid 3:2. Preobratov, takšnih in drugačnih, spet ni manjkalo, Mariborčanke so spet vodile z 2:1, a tako kot na prvih dveh tekmah prednosti niso spremenile v zmago, kot so to storile na tretji tekmi v Kamniku. V zadnjih dveh nizih so povsem odpovedale.

Po prvem nizu so se kamniški navijači lahko nadejali, da bodo calcitovke vendarle pokazale igro, ki jih je krasila do finiša prvenstva, ko so na domačih igriščih suvereno premagovale tekmice. Niz so dobile brez nihanj in ko so z dvema asoma Sare Najdič povedle s 3:0, pozneje pa tudi 6:2, je kazalo, da bodo tokrat vendarle pokazale, zakaj so bile pred finalom izrazite favoritinje.

Toda nato se je v njihovi igri zgodil prvi mrk. Domače so s servisi Monike Potokar in odličnim blokom dosegle sedem zaporednih točk, pridobile na samozavesti, kar se je pokazalo tudi pri rezultatu. Do izida 17:12 so višale vodstvo, nato pa so tudi zanje prišli težji trenutki. Kamničanke so jih na 21. točki ujele, toda štiri zadnje točke so vendarle osvojile, predvsem po zaslugi Andreje Tišma, ki je z asom priborila zaključno žogo, z blokom pa tudi končala niz.

Tudi v tretjem nizu preobratov ni manjkalo, ekipi sta se izmenjavali, gostje pa so prve prišle do zaključne žoge. Iza Mlakar je poskrbela, da se niz ni končal, Nika Milošič pa z blokom, da se je prednost prevesila na mariborsko stran. Prvih dveh zaključnih žog domače niso izkoristile, po napaki Maše Pucelj pa so vendarle prišle do vodstva 2:1.

Toda veselje domačih navijačev je hitro spet zamenjala skrb. Že začetek četrtega niza je bil slab, gostje so ušle, do konca niza pa jim dovolile vsega 12 točk. Svojo premoč so pokazale tudi v "tie breaku," odločilna je bila serija šestih točk po izidu 2:2. Ta je v njihove vrste naselila dodatno živčnost, do konca tekme so vrstile napake pri servisih, tako da se tekmicam niso mogle več približati.

Iza Mlakar je bila spet najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je 27 točk, pri zmagovalkah pa sta si največ dela v napadu porazdelili Andjelka Radišković in Maša Pucelj, prva je prispevala 20, druga pa 19 točk.