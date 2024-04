Notranji minister Boštjan Poklukar je v imenu vlade kot predlagatelja resolucije o preprečevanju kriminalitete dejal, da se družba sooča z vedno bolj zapletenimi oblikami kriminalnih dejanj, ki zahtevajo odločne ukrepe.

Po njegovih besedah gre za več kot le za boj proti posameznim kriminalnim dejanjem, gre namreč za zaščito temeljnih vrednot družbe. Resolucija to naslavlja s poudarkom na preventivi, in sicer na osmih ključnih področjih, in sicer na področju preprečevanja nasilja, sovražnega govora in širjenja sovraštva, gospodarske kriminalitete, področju javnega zdravja, informacijske varnosti in kibernetske kriminalitete, radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma ter organizirane kriminalitete, je naštel notranji minister.

Vlada bo najpozneje v šestih mesecih po sprejetju resolucije ustanovila delovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov različnih ministrstev in drugih organov, ki bo koordinirala izvajanje in nadzirala učinkovitost resolucije, je napovedal Poklukar.

Vida Čadonič Špelič je v imenu poslanske skupine NSi dejala, da predlagajo okrepitev številčnosti uniformiranega dela policije in ponovno vzpostavitev vodij policijskih okolišev.

V predstavitvi stališča poslanske skupine SD je Damjan Zrim ocenil, da resolucija pomembno poudarja preventivne programe in rehabilitacijo, kar je ključnega pomena za zmanjšanje povratništva v kriminal.

Milan Jakopovič je v imenu Levice dejal, da varnost v poslanski skupini enačijo z mirom, odpravo revščine in socialno vključenostjo in ne kot kopice preventivnih in represivnih ukrepov.

Sandra Gazinkovski (Svoboda) je pozdravila rešitve, ki jih predlaga resolucija in dodala, da predstavljajo tudi podlago za spremembo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki bodo policiji dale orodje za preiskovanje kaznivih dejanj.

Andrej Kosi (SDS) pa je resolucijo kritiziral v več točkah, med drugim glede opredelitve sovražnega govora, vladi pa je očital, da s svojimi odločitvami o postavitvi začasnih azilnih domov spodkopava namen resolucije. Poslanska skupina SDS jo po njegovih besedah razume kot mrtvo črko na papirju, a ji ne nasprotujejo.

Od 64 na seji prisotnih poslancev je za resolucijo o preprečevanju kriminalitete glasovalo 52 poslancev.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je v imenu vlade kot predlagatelja resolucije o preprečevanju družinskega in nasilja nad ženskami pojasnil, da podatki kažejo, da sta obe obliki nasilja v porastu. Med konkretnimi ukrepi resolucije je izpostavil prvi brezplačni pravni nasvet žrtvam nasilja v družini in predpise, ki bi omogočili samostojno urejanje otrokovih zadev v določenih situacijah brez soglasja drugega starša.

Žrtvam nasilja je Juvan sporočil, da niso same krive za nasilje in da se na ministrstvu zavedajo, da so jih institucije v preteklosti puščale na cedilu. Zagotovil je, da so odločeni narediti premik naprej na področju, ki je bilo v preteklosti predolgo zanemarjeno.

Poslanske skupine so med razpravo enotno pozdravile cilje in ukrepe resolucije o preprečevanju družinskega in nasilja nad ženskami. Alenka Helbl je dodala, da bodo v poslanski skupini SDS uresničevanje resolucije spremljali, saj da je resolucija le začetek, ki nato terja še konkretna in učinkovita dejanja.

64 prisotnih poslancev je resoluciji namenilo enotno podporo.