Vrnitev kralja v javno življenje je danes po poročanju britanskega BBC naznanil tiskovni predstavnik Buckinghamske palače, po besedah katerega je prezgodaj reči, kako dolgo bo še trajalo njegovo zdravljenje.

Je pa njegova zdravniška ekipa zadovoljna z dosedanjim napredkom in verjame, da bo še naprej okreval, je dodal. Obseg kraljevih javnih obveznosti bodo sicer določali glede na okrevanje in v tesnem posvetovanju z zdravniki, še sporoča palača.

Med drugim je že znano, da bo britanski kraljevi par konec junija gostil japonskega cesarja Naruhita in cesarico Masako. Par se je septembra 2022 udeležil pogreba Karlove matere Elizabete II., kar je bila njuna prva pot v tujino po zasedbi prestola.

Karel III. se v javnost vrača, potem ko je v začetku februarja sporočil, da se zaradi raka začasno umika iz javnega življenja.

Pred nekaj več kot mesecem dni je nato še soproga njegova sina in prestolonaslednika Williama, Catherine sporočila, da so ji med posegom odkrili raka in se trenutno preventivno zdravi s kemoterapijo.

Noben od njiju ni razkril, za katere vrste rakom sta zbolela.