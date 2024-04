Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo natečaja, je 300.000 evrov, je razvidno iz današnje objave v uradnem listu.

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so od 1. januarja 2023 do najpozneje en dan pred prijavo na razpis ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51-odstotni delež, ter so do prijave uspešno zaključile spletno usposabljanje ABC podjetništva in se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med sto najbolje ocenjenih.

Namen razpisa je nagraditi najboljših sto predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile letos ali lani, ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa je tudi povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.