V Buckinghamski palači so v nedeljo potrdili, da kralj ne bo odpotoval na podnebni vrh, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem je bilo načrtovano, da bo na vrhu COP27 sredi novembra nagovoril svetovne voditelje.

Po poročanju časnika Sun se je načrt spremenil, potem ko je premierka za zasebni avdienci pri kralju Karlu III. izrazila nasprotovanje temu.

Njegova mati, kraljica Elizabeta II. je sicer novembra lani nagovorila udeležence podnebnega vrha ZN v Glasgowu, soglasje k temu je podala vlada premierja Borisa Johnsona.

Britanski tisk se sprašuje, ali bo ta epizoda sprožila napetosti med vlado in novim kraljem. V krogih blizu vlade pravijo, da je bilo srečanje kralja in premierke prisrčno in ni prišlo do spora. V krogih blizu palače medtem opozarjajo, da ni nobena skrivnost, da je bil Karel III. na vrh povabljen.

V skladu z britansko zakonodajo se mora monarh pred vsemi uradnimi potovanji v tujino posvetovati z vlado.

Na Downing Streetu uradno poročanja medijev ne komentirajo, nekateri torijski poslanci pa so mnenja, da bi kralj moral odpotovati v Egipt. »Kralj Karel je po svetu priznan kot glas za podnebje,« je dejal poslanec Tobias Ellwood in dodal, da bi z njim britanska delegacija pridobila na avtoriteti.

Medtem se v Veliki Britaniji pojavljajo tudi špekulacije, da bo vlada odstopila od nekaterih sprejetih zavez v boju proti podnebnim spremembam. V vladi je namreč več ministrov, ki so skeptični glede cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Tudi sama premierka naj bi bila v boju proti podnebnim spremembam manj zavzeta kot njen predhodnik, piše časnik Sunday Times in dodaja, da je malo verjetno, da se bo Liz Truss osebno udeležila vrha v Egiptu.

Vlada premierke Truss, ki jo je Elizabeta II. na položaj imenovala dva dni pred smrtjo, se sooča s precej težavami. Njen predlog svežnja davčnih ukrepov je namreč zamajal finančne trge.