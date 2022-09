Ameriška igralka Louise Fletcher je v 89. letu starosti naravne smrti umrla na svojem domu v Montduraussu v Franciji. V dolgi in plodni karieri je nanizala vrsto vlog, a si je svetovno slavo prislužila z vlogo okrutne, sadistične sestre Mildred Ratched v kultnem filmu Let nad kukavičjim gnezdom, v katerem je leta 1975 zaigrala z Jackom Nicholsonom. Fletcherjeva je za vlogo prejela oskarja, pa tudi nagrado BAFTA in zlati globus. »Zdi se, da ste me vsi skupaj tako sovražili, da ste mi za to dali še nagrado, in uživam v vsakem trenutku. Vse, kar lahko rečem, je, da mi je bilo v veselje, da ste me sovražili,« je dejala v zahvalnem govoru ob prejemu zlatega kipca. Drama je dobila še več oskarjev: za najboljši film, režijo (Miloš Forman), glavnega igralca (Jack Nicholson) in prirejeni scenarij (Lawrence Hauben in Bo Goldman).

Izživljanje nad pacienti

Povečini zaradi izprijenosti lika sestre Ratched so vlogo zavrnile Anne Bancroft, Angela Lansbury, Geraldine Page, Colleen Dewhurst in Ellen Burstyn. »Na veliko avdicij sem šla. Nisem vedela, da je toliko drugih igralk, zvezdnic zavrnilo vlogo. Na mojo srečo je niso želele. Le kaj bi bilo, če bi katera od njih pristala?« je kasneje razmišljala. Sestra Ratched ni prijazna medicinska sestra v psihiatrični ustanovi, svoje paciente ponižuje in se nad njimi izživlja. Ko novega pacienta Randla McMurphyja (igra ga Jack Nicholson) ne more ukrotiti, mu najprej predpiše elektrošoke, sčasoma pa poskrbi, da mu naredijo lobotomijo.

»Bila je tako zelo odrezana od svojih čustev, da v življenju ni imela nobene radosti. Ni mogla dojeti, da bi se lahko v čem motila. Svoje neuravnovešene paciente je oskrbovala na morilski način, a je bila prepričana, da je imela prav,« je igralka sestro Ratched opisala v intervjuju za New York Times. Na vlogo se je pripravljala tudi tako, da je enajst tednov obiskovala skupinske terapije v psihiatrični ustanovi v Salemu v Oregonu. Film so posneli po predlogi romana Kena Keseyja iz leta 1962.

Fletcherjeva se je rodila gluhima staršema, po prejemu oskarja se jima je na odru zahvalila v znakovnem jeziku. »Oče in mama, hvala, da sta me naučila sanjati.« Kariero je zaradi vzgoje sinov vmes prekinila za deset let. Dvakrat je zbolela za rakom prsi, a ga tudi dvakrat uspešno premagala.