Na kampusu so študentje postavili tabor solidarnosti z Gazo in zahtevali, da univerza zaradi vojaške ofenzive v tej palestinski enklavi prekine stike z Izraelom. V ponedeljek zvečer je majhna skupina protestnikov blokirala ceste do univerze, nekateri med njimi pa so s kamenjem obmetavali policiste, ki so poskušali ukrepati.

Na posnetkih je videti policiste, ki so s palicami krenili v akcijo, na drugi strani pa so jih pričakali študentje, med katerimi so bili nekateri tudi nasilni. Policisti so pridržali 125 ljudi, proti protestnikom pa so uporabili tudi silo in odstranili barikade, ki so jih ti postavili po zgledu podobnih protestnih akcij proti vojni v Gazi na univerzah v ZDA in drugod v Evropi. Policija je danes že izpustila nekaj aretiranih študentov.

O študentskih demonstracija poročajo tudi iz Belgije, kje je več kot sto študentov zasedlo univerzo v Gentu. Že minuli petek pa je policija vstopila na prestižno pariško univerzo Sciences Po in odstranila študentske aktiviste.