Za novo sedežnico dober milijon bančnega posojila

Družba Velika planina, ki je v stoodstotni lasti občine Kamnik, je na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela dobrih sedem milijonov evrov za postavitev nove šestsedežnice. Ta bo nadomestila skoraj štirideset let staro in dotrajano dvosedežnico Šimenc. Del denarja bo z dokapitalizacijo prispevala občina, razliko bodo pokrili z bančnim posojilom.