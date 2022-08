Za zažig žene potrdili 23 let zapora

Višje sodišče je potrdilo, da je Martin Zaviršek na grozovit način umoril ženo in da je 23-letna zaporna kazen, ki so mu jo prisodili na okrožnem sodišču, povsem primerna. Polil jo je z bencinom in zažgal, umrla je čez dva tedna.