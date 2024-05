Reševalci so iz reke potegnili skupno devet oseb, je po navedbah tujih tiskovnih agencij sporočilo rusko ministrstvo za izredne razmere. Med šestimi preživelimi sta dve osebi življenjsko ogroženi, štirje ponesrečenci pa so nezavestni, so še pojasnili. Reševalna akcija se je končala, pogrešanih več ni.

Kot je razvidno iz posnetka nesreče, je šofer izgubil nadzor nad avtobusom, ki je nato prebil ograjo mostu in padel v reko Mojko, kjer je hitro potonil.

Voznik je nesrečo preživel in je v policijskem pridržanju, poročanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti povzema Reuters.