Resolucija Združenih arabskih emiratov Palestini ne zagotavlja glasovalnih pravic v Generalni skupščini, ker imajo to pravico le članice, ki redno plačujejo prispevke v proračun ZN. Palestina ima status opazovalke od leta 2012 dalje.

Država lahko postane članica ZN le na priporočilo Varnostnega sveta, na predlog takšne resolucije pa so ZDA aprila vložile veto.

Slovenija je polnopravno članstvo Palestine podprla tako v VS ZN kot danes v Generalni skupščini. Skupaj z večino članic ZN je bila Slovenija tudi ena od pokroviteljic resolucije.

Slovenski veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh je v vnaprej objavljeni obrazložitvi glasu dejal, da je Slovenija podprla resolucijo za sprejem Palestine v ZN in povečanje njenih pravic v ZN. »Pravica do samoodločbe narodov je ključna za robusten multilateralni sistem. Slovenci so lahko uveljavili to pravico za svobodno ustanovitev suverene in neodvisne države. Slovenija se je poistovetila s palestinskimi prizadevanji za neodvisno državo. Rešitev dveh držav je ključna za mir in varnost Palestine in Izraela,« je med drugim dejal Malovrh, ki bo svoj govor najverjetneje podal v nadaljevanju seje šele v ponedeljek.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je na družbenem omrežju X sporočila, da je »članstvo Palestine v Združenih narodih lahko eden od pomembnih korakov k miru na Bližnjem vzhodu«.

Zasedanje se je začelo z izjavo predstavnika Palestine Rijada Mansourja, ki je pozval k svobodni Palestini, miru na svetu in potrditvi resolucije. Nadaljeval je veleposlanik Izraela Gilad Erdan, ki je resolucijo primerjal s podporo nacizmu pred drugo svetovno vojno.

»Veste kdo nadzira Gazo? Verjetno ste pozabili in vas bom spomnil. Teroristi Hamasa, ki vodijo v vseh anketah med Palestinci, če bo tam kdaj prišlo do volitev. Danes boste dali privilegije bodoči teroristični državi Hamasa,« je dejal in potem teatralno vzel v roke uničevalec dokumentov, vanj potisnil papirje in razložil, da Generalna skupščina tako uničuje ustanovno listino ZN.

Nato sta pred glasovanjem k potrditvi resolucije pozvala ruski veleposlanik, ki je napadel ZDA zaradi veta v Varnostnem svetu, in veleposlanik Pakistana.

Potrditev resolucije ni bila vprašljiva in zanjo je med drugim glasovali 14 članic EU, so sporočili s slovenske misije pri ZN. Od članic EU so se med drugim vzdržale Nemčija, Velika Britanija, Italija, Avstrija, Češka in Hrvaška, podprli pa sta jo med drugim tudi Francija in Španija.

Ameriški predstavnik je razložil, da današnji glas proti resoluciji ni glas proti palestinski državnosti, do katere pa po mnenju ZDA lahko pride le skozi neposredna pogajanja med Palestinci in Izraelci. »Druge poti, ki bi jamčila varnost in prihodnost Izraela ter Palestine ni,« je dejal.

Številni drugi govorniki so med obrazložitvijo glasu opozarjali Izrael, naj ne izveden načrtovane velike ofenzive na Rafo na jugu Gaze.