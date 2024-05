Dvakrat v istem dnevu

Laški policisti so imeli polne roke dela z Novomeščanom, ki jim je preglavice povzročal tako s srbečimi pestmi kot z vožnjo pod vplivom alkohola. Če bi bili zlobni, bi se obregnili ob regijo, iz katere izhaja in stereotipno navrgli – saj na Dolenjskem pa se ja kopajo v cvičku, zato nič čudnega, da so ga ujeli pijanega za volanom. A ker se zavedamo, da nespametni in nevarni vozniki živijo po celi Sloveniji, tega, seveda, ne bomo rekli. Kakorkoli – moški se je s policisti spoznal potem, ko se je fizično spravil na domačina. Napisali so mu kazen. Ni dolgo trajalo, da so se srečali še enkrat – na drugem koncu mesta so ga ustavili med vožnjo in ugotovili, da vozi pijan. Začasno so mu vzeli dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga v Celju pridržali. Bolj ali manj takoj, ko so ga izpustili (prepoved vožnje je takrat še veljala), je spet šel v avto in ustavili so ga še drugič. Alkotest je znova pokazal na alkohol. Je bil še vedno ali znova pijan? To je sedaj vprašanje! Policisti so mu takrat avto zasegli. Da mu slučajno ne bi padlo na pamet, da gre v tretje rado …

Ta »kratki« že pred zajtrkom?

Da pijanci za volan sedejo v vsaki slovenski regiji in da naša prej postavljena teza torej drži, potrjujeta naslednja dva primera. V okolici Kranja je policija lovila 19-letno (da, prav ste prebrali) voznico, ki je sredi belega dne v križišču z avtom zavijala desno in pri tem najprej trčila v robnik, potem pa še v avto, ki je stal pred semaforjem. Ker tega sploh ni opazila ali pa ji je bilo povsem vseeno, se je nonšalantno odpeljala dalje. Voznik, v katerega se je zaletela, se je pognal za njo in poklical policiste. Ti so ugotovili, da je bila res hudo opita, alkotest je namreč pokazal na okoli tri promile alkohola. Še dobro, da se njej ali komu drugemu ni zgodilo kaj hujšega. Nekaj dni kasneje so prav tako kranjski policisti naleteli na 60-letnega voznika, ki je vozil tako pijan, da verjetno sploh ni vedel, kje je. Tudi njemu so namerili tri promile in to na avtocesti in celo pred osmo uro zjutraj. Ali je bil še od prejšnjega dne ali pa se je pred zajtrkom podprl s par kratkimi, ni znano.

Odnesli backe, ribe in dva stola

Saj poznate tisto narodno, »čin, čin, čin, Drežnica, kje so kozice, gori na skalici, kjer ni vodice« (ho-ja, ho-jajaja)? Bržčas so si jo na veliko prepevali v Gorenji vasi pri Šmarjeti, ko so ugotovili, da so jim nepridipravi čez noč s pašnika odnesli ovna, dve ovci in dva jagenjčka, devet glav drobnice pa je iste noči izginilo tudi s travnika v Cerovem Rogu. Na pravi kraj zločina pa so naleteli domači v Gržeči vasi, ko so zjutraj v hlevu našli mlako krvi. Storilci so namreč kar tam zaklali ovna in tri ovce, jih zvlekli do bližnjega travnika in se s trupli vred izgubili v noči. Na delu pa so bili tudi pesketarijanci. Iz ribogojnice pri Prečni so namreč v nedeljo popoldan (na Gospodov dan, da jih ni dodatno sram!) odnesli deset kilogramov postrvi in povzročili za več tisoč evrov škode. Istega dne je nekdo v Gortini vlomil v uto ob pomolu Drave in ukradel pet ribiških palic ter dva kovčka z ribiško opremo. Tatovi so očitno imeli dolgoročne načrte. Saj poznate tisti pregovor - Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. Nauči ga loviti ribe, prehranil ga boš za vse življenje. No, poleg opreme so odnesli še motor čolna, prerezali 14 zračnic pomola, odvezali čoln, ki ga je odneslo, ukradli pa še dva stola in senčnik.

Drama zaradi cigaret

Dokaj nejevoljna in proti svetu sovražno nastrojena sta bila tudi moška, ki sta se v Dobravi pri Škocjanu znesla nad fontano pred gasilskim domom. Ta jima seveda ni storila nič žalega, samo na poti jima je stala. Betonsko fontano z umivalnikom sta razbila, gasilcem pa povzročila škodo. Zakaj sta bila namrgodena? Baje da zato, ker nista dobila cigaret od nekoga, ki je bil v bližini. Najverjetneje sta tisti večer udarila še enkrat, po njunem opisu sodeč tako vsaj predvideva policija … V drugem kraju sta znova prosila za cigarete, a si zaželela tudi še denar in avto. Ker nič od tega nista dobila, sta se nad moškim, ki ju je zavrnil, znesla z dražečim sprejem.