»To je moje zadnje leto pri PSG. V nedeljo bom odigral zadnjo tekmo na Parku princev. Ne bom podaljšal pogodbe. Je zelo čustveno, tu sem preživel veliko let. PSG je največji francoski klub in eden največjih na svetu,« je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, povedal KylianMbappe.

Mbappe je za Parižane odigral 306 tekem, zabil je 255 golov in podelil še 108 asistenc. Klubu se je pridružil leta 2017, sprva na enoletno posojo, leto kasneje pa ga je Pariz od Monaca dokončno odkupil. Za njegove usluge je odštel kar 180 milijonov evrov, kar še vedno predstavlja drugi najdražji prestop v zgodovini nogometa. Dražji je bil le Neymar (222 milijonov evrov), vsoto je Barceloni odštel prav PSG.

V dresu Pariza je osvojil šest naslovov francoskega državnega prvaka, temu je dodal tri pokalne naslove. Leta 2020 je izgubil v finalu lige prvakov proti Bayernu z 1:0.

Čeprav Mbappe ni povedal, v kateri klub odhaja, je Fabrizio Romano, najbolj znani športni novinar na svetu, ko gre za prestope nogometašev, v spodnjem videu sporočil, da le-ta odhaja v madridski Real, da je vse potrebno že pripravljeno za prestop, da pa bo treba na objavo le-tega še malo počakati, »kmalu bo«, zaključi Romano svoj video:

⚪️🇫🇷 Real Madrid and Kylian Mbappé, all set to happen since February… …and here we go, coming soon. ⏳🐢 pic.twitter.com/WbelHjIZL2