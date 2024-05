Drugouvrščenega specialista za to kolesarsko disciplino, Italijana Filippa Ganno, je premagal za 17 sekund, in to kljub temu, da je še na vznožju zaključnega vzpona, na drugem mestu, za njim zaostajal 47 sekund. Tretji je bil z zaostankom 49 sekund Američan Magnus Sheffield.

V skupnem seštevku ima Slovenec dve minuti in 36 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom, še deset sekund več pa na tretjem mestu zaostaja Britanec Geraint Thomas.

»Zadovoljen sem z dnevom. Odlično sem se počutil, to je bil moj prvi kronometer po lanskem svetovnem prvenstvu. Po lanskih vzponih in padcih v tej disciplini sem kar nekaj časa posvetil kronometru, nanj sem se pripravljal. Prav tako sem poznal progo, to traso sem nekajkrat prevozil za trening,« je bil na cilju zadovoljen slovenski šampion.

Po pričakovanju je bil v vetrovnem vremenu na ravnini počasnejši od nekaterih višjih in težjih tekmecev na čelu z italijanskim orjakom Ganno, dvakratnim svetovnim prvakom. Ta si je v dobrih 18 kilometrih prikolesaril več kot 20 sekund prednosti pred vsemi, Pogačar je na prvem vmesnem času zaostajal že 44 sekund.

Do drugega, ki je bil pred zaključnim vzponom, je razlika še za tri sekunde narasla, nato pa je Pogačar spet navdušil z vožnjo navkreber. Nekateri strokovnjaki so jo primerjali z epskim zaključkom Toura 2020, ko je v zahtevni vožnji na čas ugnal rojaka Primoža Rogliča in mu "ukradel" skupno zmago. Vzpenjal se je daleč najhitreje in na koncu prehitel tudi Ganno.

»Začel sem malo počasneje, v nižji prestavi, moral sem se navaditi na kolo za kronometer. Po tem sem ujel ritem, klanec mi je ustrezal, kar smo vedeli vsi. Bil je strm in mi večjih težav ni predstavljal. Pravih podatkov o konkurentih nisem imel. Dvakrat so mi sicer povedali razliko, a nisem dobro razumel. Osredotočal sem se le na svojo vožnjo, ki je bila res dobra,« je bil zadovoljen Slovenec. Ta je postal prvi kolesar po desetih letih, ki je vožnjo na čas dobil v rožnati majici. Zadnji, ki mu je to uspelo je bil Kolumbijec Nairo Quintana.

Pogačar se je veselil druge etapne zmage na dirki, 72. zmage v karieri in pete na kronometrih.

Soliden je bil tokrat tudi Jan Tratnik, z zaostankom dveh minut in 52 sekund je zasedel 19. mesto (skupno je 54.), medtem ko imata Domen Novak in Luka Mezgec v svojih ekipah druge zadolžitve, zaradi katerih uro resnice nista prevozila na vso moč, posledično sta jo končala v ozadju.

Že v soboto bo moral Novak spet garati za Pogačarja v gorski etapi, ki se konča s 14 kilometrov dolgim klancem. Zanimivo bo videti, ali bo Pogačar tudi na njem poskusil povečati prednost.