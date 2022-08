Dovolj je, da pogledate njihove fotografije in videe, da razumete, da produkcija tovrstnih vsebin ni majhna zadeva in zahteva resen angažma. Ne samo da je to majhen, ampak dobesedno mini barbi svet, saj je vsak predmet, ki ga vidite na fotografijah, narejen za barbike, torej v mini velikostih, hkrati pa ima vsaka objava svojo zgodbo, sporočilo in zanimivo situacijo, za katero pa stoji kreativec in oblikovalec Vjeko Mandić, ki je idejni in kreativni producent omenjenega profila.

Da bi bil projekt na nivoju, Mandić ni upošteval tovarniško kupljenih oblačil za barbike, ampak je kontaktiral ekipo Mikilly iz Srbije, ki je profesionalna v izdelavi oblačil in obutve za punčke. Tako so izdelali repliko Majine rdeče-rožnate obleke in čudovito roza obleko. Ta obleka je tudi glavni stilski projekt. Uspeli so izdelati tudi prave male miniaturne usnjene čevlje, enake tistim, ki jih Maja tudi nosi. Eden zadnjih stajlingov je nastal iz pravega Versacejevega kosa, natančneje kravate.