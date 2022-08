Tudi zelo številni od zavedenih Otočanov, ki so leta 2016 na referendumu glasovali za največjo neumnost, kar jih je kdaj naredila kakšna država, poleg izvolitve Donalda Trumpa za predsednika ZDA (ocena nekdanjega newyorškega župana Michaela Bloomberga po objavi izida referenduma), so v teh dneh »spregledali«, pa naj odhajajo na počitnice ali se vračajo z njih, z avtom ali z letalom. Te dni so tudi izvedeli, da je britanski potni list kot najboljši in najbolj zaželen potni list na svetu (zaradi brexita) zdrsnil na petnajsto mesto.

Dvajset in več ur čakanja v Dovru

Pred lukama Dover in Folkstone je trenutno kaos malo manjši, kot je bil prejšnji konec tedna, a se bo ta konec tedna zagotovo ponovil. To prinaša dvajset in več ur čakanja, znojenja, lakote, žeje in drugih naravnih potreb v neskončnih kolonah vozil za prečkanje Rokavskega preliva po morju ali skozi predor na poti v Francijo ali prek Francije v druge članice Evropske unije, ki jo je Britanija z »novoletnim« praznovanjem zapustila 31. januarja 2020. Mnogi čakajoči so se spomnili, da so jim brexitarji, kot je odhajajoči konservativni premier Boris Johnson, ki je tudi sam z najnovejšo družino v sredo odšel na počitnice (najbrž z zasebnim letalom, ki ga je financiral kateri od donatorjev stranke), obljubljali, da bo brexit obnovil britansko kontrolo nad vsem. Tudi nad mejami. To so si predstavljali zelo drugače.

Aktualni Johnsonov minister za brexitske priložnosti Jacob Rees-Mogg je pred brexitskim referendumom trdil, da bodo zamude pri prečkanju Rokavskega preliva v Calaisu v Franciji, ne pa v Dovru v Britaniji. Očitno ni vedel, da Francozi preverjajo potne liste na angleški strani, Britanci pa na francoski. Zdaj povsem drugače zveni tudi izjava aktualne notranje ministrice Priti Patel, ki je pred dejanskim britanskim odhodom iz EU dejala, da »namerava končati svobodo gibanja ljudi za vedno«, ko je pihala na dušo nasprotnikom priseljencev, dežurnih krivcev za večino britanskih problemov. Največjega kozla je ustrelil nekdanji konservativni transportni minister Chris Grayling, ki je trdil, da v Dovru in drugih britanskih lukah po brexitu ne bo nobenih preverjanj potnih listov. Priljubljeni radijec James O'Brian se je v etru vprašal, ali so ministri res lahko tako neumni.

Krivi so Francozi, ne brexit?

Koga uradni London krivi za kaos pred britanskimi lukami ob Rokavskem prelivu? Francijo seveda, ne brexit. Francozi naj bi v Dovru namerno in zlobno imeli premalo osebja za preverjanje in žigosanje (to je pobrexitska novost) potnih listov. Nekdanji konservativni zunanji minister Jeremy Hunt pravi, da imajo Francozi trenutno sicer težave s pomanjkanjem osebja za mejni nadzor, a po njegovem je glavni problem francoska zamera zaradi brexita. »Francoska vlada ne kaže nobene pripravljenosti za sodelovanje z Britanijo. Besni so zaradi brexita in besni so zaradi Borisa, ker mislijo, da smo jim pokvarili dolgoročni načrt o združeni Evropi.«

Kaj aktualni ministri svetujejo Britancem? Naj ne gredo na počitnice v Francijo ali prek Francije, ampak na Portugalsko, ki naj bi jim bila v pobrexitskih časih najbolj naklonjena. A celo najbolj pravoverni brexitarji ne morejo Francozov kriviti za kaos na letališčih, ki ga prinaša na stotine odpovedanih poletov, saj tako kot še marsikje drugje tudi letalski prevozniki in letališča nimajo dovolj osebja. Zaradi brexita je namreč na stotisoče državljanov EU zapustilo Britanijo. Letališki kaos je bil najbolj viden pred dnevi na letališču v Manchestru, kjer so britanski počitnikarji lezli skozi odprtino traku za prtljago, da bi našli svoje kovčke, ker letališče ni imelo osebja, da bi ga polagalo na trak. Neverjetno, a pogosto tudi na drugih letališčih.