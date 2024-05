Ministrstvo bo po njenih besedah preučilo predlog zdravniške zbornice, ki je danes začela zbirati podpise volivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo: »Kakršnokoli nasilje nad zdravstvenim osebjem kot tudi sicer v družbi je nesprejemljivo.«

Mladi zdravniki po besedah ministrice vidijo izboljšanje položaja zdravnikov med drugim v dvigu plač in v uvedbi inštituta svobodnega zdravnika. A glede slednjega imajo na ministrstvu povsem drugačen pogled. »S pobudo svobodnega zdravnika se nismo mogli strinjati, saj ministrstvo in vlada zagovarjata sistem javnega zdravstva in posledično zaposlitev v javnih zdravstvenih zavodih,« je pojasnila Prevolnik Rupel.

Na področju zmanjševanja administrativnih obremenitev zdravstvenega osebja so po njenem mnenju že naredili odločne korake, mladi zdravniki pa so danes predstavili še nekatere nove predloge, ki jih bodo po njeni napovedi preučili skupaj s predstavniki zavoda za zdravstveno zavarovanje. »Z zavodom smo se za sestanek že dogovorili in v tej smeri bomo aktivnosti z zavodom in z mladimi zdravniki nadaljevali,« je napovedala.

Pri problematiki pomanjkanja zdravstvenega kadra, ki je težava povsod po Evropi, je izpostavila nujnost ureditve evidenc. Ker prihodi in odhodi zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja niso v celoti zabeleženi, so s strateškim svetom za zdravstvo in državnim statističnim uradom začeli pogovore o tem, kako bi to uredili. »Želimo točne številke, na podlagi katerih bi lahko sprejemali odločitve,« je dejala.

Kot je dodala, uvedbo nekaterih uveljavljenih ukrepov analizirajo in ocenjujejo njihove učinke v praksi, pripravljajo pa tudi številne nove. »Nekaterih stvari se ne da spremeniti čez noč, tudi sistem zdravstva je zelo velik,« je dejala. Ob tem se po njenih besedah nekateri učinki ukrepov zaradi zdravniške stavke sploh še ne poznajo. Glede stavke je povedala le, da »pogajanja potekajo, informacije o poteku pogajanj pa so zaupne.«

Medtem je predstavnik Mladih zdravnikov Slovenije Luka Puzigaća sestanek označil za precej neuspešnega. Kot je v ločeni izjavi povedal skupaj s kolegico zdravnico Polono Gams, v pogovorih niso dosegli nikakršnega preboja glede dolgotrajne stavke zdravnikov pod okriljem sindikata Fides niti glede tega, da bi se dogovorili za možne rešitve glede nasilja nad zdravniki. Mladi zdravniki si po njunih besedah želijo tudi konkretne ukrepe za zajezitev odhodov zdravniškega osebja.

VIDEO: Izjava ministrice po sestanku