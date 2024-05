»Na podlagi povedanega sem zmerno optimističen, da bo do dogovora, upam, tudi prišlo. Nekateri koraki so bili narejeni, čeprav še kar nekaj vprašanj ostaja odprtih, pa vendar smo si danes zadali, da se ta pogajanja nekoliko pospešijo,« je dejal vodja pogajalske skupine javnega sektorja Jakob Počivavšek. Kot je pojasnil, bodo poskušali v naslednjih 14 dnevih t. i. stebrna pogajanja pripeljati do konca, oziroma upa, da bodo na naslednjih krovnih pogajanjih čez 14 dni ugotovili, da so s temi pogajanji pri koncu in se bodo lotili drugih vprašanj, ki so povezana tudi z implementacijo plačnega sistema.

Glede novega plačnega zakona se po Počivalškovih besedah »nabor odprtih vprašanj zmanjšuje«, dogovorili pa so se, da bodo šli tudi na krovni ravni od člena do člena, pregledali zakon in zaprli tudi tista vprašanja, ki bi na strokovni ravni še ostala odprta.

Vladna stran pa je predstavila tudi koncept, s katerim se je lotila priprave uvrstitev direktorjev v višje plačne razrede oziroma v novem plačnem sistemu. Podrobnosti niso želeli razkriti, naj bi pa po neuradnih informacijah predlog uvrstitve plač direktorjev v javnem sektorju na novo plačno lestvico predvidel bistveno izboljšanje funkcionarskih in direktorskih plač. Glavnini direktorjev naj bi se dvignile za od 20 do 40 odstotkov.

»Ključno vprašanje v razmerju do javnih uslužbencev pa bo seveda, kakšne so zdaj te uvrstitve direktorjev do strokovnih delovnih mest pri delodajalcih, kjer so javni uslužbenci zaposleni. Ta razprava pa se bo odvila potem na stebrih in bo tudi vključena v poročilo o samih stebrih, ki ga bomo obravnavali 27. maja,» je dejal Počivavšek.

Vprašanje plač direktorjev sicer ni predmet pogajanj, v katera bi bili sindikati vključeni v smislu, da bi tehtali, komu je treba koliko dvigniti plačo, pa je dejal vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Je pa dodal, da morajo biti plače direktorjev pomembne za vrednotenje delovnih mest javnih uslužbencev. »Ali če hočete bolj enostavno: ko bomo poznali plače direktorjev, bodo te zagotovo neposredno vplivale tudi nazaj na vrednotenje delovnih mest javnih uslužbencev, ker skozi plače direktorjev posredno ovrednotite tudi plače javnih uslužbencev, naredite neko razmerje, ki pove tudi nekaj o vaši plači in zato je to vprašanje zelo pomembno,« je izpostavil.

Sindikati gradivo glede predloga sicer še pričakujejo in ga bodo preučili. Že zdaj pa ugotavljajo, da je pristop do plač direktorjev drugačen kot do plač javnih uslužbencev, saj predlog prvih prinaša bistveno večjo diferenciacijo, medtem ko je pri javnih uslužbencih uravnilovka pri zvišanju plač javnih uslužbencev bistveno večja »in te volje ali pa poguma vlada pri diferenciaciji plač javnih uslužbencev ne izkazuje,« je bil kritičen Štrukelj. Finančni minister Klemen Boštjančič pa je odgovoril, da gre za dve različni skupini in da je primerjava direktorjev povsem drugačna kot primerjava javnih uslužbencev.

Medtem plače funkcionarjev niso »v prvem polju interesa sindikatov«, je dejal Štrukelj.

Boštjančič pa je ob tem zagotovil, da funkcionarskih plač, vsaj vladnih, verjetno pa še kakšnih drugih, ne bodo poviševali v času tega mandata: »Ker nikakor nikoli ni bilo mišljeno, da vlada pogajanja pelje, ker si sama želi povišati plače«. Tako da se bodo zelo verjetno plače funkcionarjev usklajevale po nekoliko drugačni časovnici kot plače javnih uslužbencev, je napovedal.

Sicer je tudi Boštjančič izrazil optimizem in se sindikalni strani zahvalil za konstruktivna pogajanja.

Dodal je, da so sindikatom predstavili tudi predlog zakona o uresničitvi ustavne odločbe glede sodniških plač.