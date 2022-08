O tistih iz leta 1904 in onih iz leta 2022

Se še spomnite Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor, ki je ob sintagmi »okolje in prostor« pomislil na mešetarjenje z novci? No, Vizjak je spet tam, kjer je bil: v hidroelektrarniškem biznisu in še vedno mokro sanja in lobira za elektrarno Mokrice. Hotel nas je celo prepričati, da je prav zaradi okoljskih sprememb ta elektrarna na Savi nujna; Janševa vlada je celo odločila, da je javna korist elektrarne nad javno koristjo ohranjanja okolja. Le da nam je, kot toliko drugega, Vizjak zamolčal to, kar vidimo s prostim očesom: vode je v Savi vsak dan manj, tako kot je je manj v Soči, kjer so že morali ustaviti turbine, manj je je v Savinji, Dravi, Ljubljanici; malo južneje je praktično presahnil bližnji italijanski Pad.