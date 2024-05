V četrtek zjutraj se je delo v gozdu tragično končalo za 28-letnika, ki je v gozdu podiral drevesa. Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da je 28-letnik skupaj s sodelavcem opravljal sečnjo dreves na območju Kočevja. Med podiranjem dreves je nanj padlo deblo, pri tem pa se je tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče. Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin dogodka, saj so zaznali sum kaznivega dejanja. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so napovedali na ljubljanski policijski upravi.