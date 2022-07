Glede projekta novega potniškega centra, za katerega je bila sprva načrtovana istočasna gradnja tako železniške postaje kot tudi Emonike na Vilharjevi ulici in Trgu Osvobodilne fronte, je dejal, da je bil »projekt zastavljen zelo ambiciozno, vendar ima težavo, in sicer promet na Vilharjevi«. Napovedal je spremembo izvoza za kolesarje in izgradnjo tekočih stopnic. Upa, da bodo kmalu pridobili gradbeno dovoljenje in da bo ministrstvo za infrastrukturo aktivno sodelovalo. Med drugim pa je župan Janković danes napovedal tudi gradnjo nove garažne hiše nasproti živalskega vrta. »Pričakujemo lahko kompleks v dveh etažah, v katerem bo prostora za 300 avtomobilov ter prostora za kolesa. Namenjen bo študentom, ki se na predavanja vozijo z avtomobili, ter obiskovalcem živalskega vrta,« je povedal in dodal, da bo garaži sledila zapora prometa po gozdu. Glede projekta ljubljanske sežigalnice je omenil, da ta tema ne sodi »v javno razpravo, saj smo s projektom sežigalnice začeli že pred letom in pol«. Povedal je, da je osnovni namen gradnje sežigalnice zdravje, čisto okolje in nižja položnica. »Cilj je 70-odstotna samooskrba Ljubljane, znotraj tega pa 30 % tega predstavlja sežigalnica.« Dodal je še, da so bile ob načrtovanju upoštevane vse nove zahteve EU glede izpustov. Med drugim je javnost povabil na sredino predstavitev projekta, ki bo dopoldne potekala v Cukrarni.