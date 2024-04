Cenitev stavbe na Litijski cesti je za potrebe ministrstva za pravosodje naročilo državno odvetništvo. Povod zanjo so bili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu, zaradi česar je sredi februarja odstopila zdaj že nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Nakup stavbe na Litijski sicer preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Zlorabe položaja pri poslu je osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po navedbah NPU znaša najmanj 3,4 milijona evrov.

»Potrjujemo, da je proces cenitve v zaključni fazi in pričakujemo, da bo cenitev dokončana ter predložena Državnemu odvetništvu Republike Slovenije do zaključka delovnega dne v petek, 26. aprila, skladno s predvidenim rokom,« so na odvetništvu potrdili za STA.

Cenitev do dala dolgo pričakovan odgovor, ali je država preplačala stavbo na Litijski cesti, za katero je tik pred koncem lanskega leta odštela 7,7 milijona evrov. V zvezi s tem so se na ministrstvo zgrnili tudi očitki, da ob nakupu ni naročilo svoje preverbe cene, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, primorski podjetnik Sebastjan Vežnaver.

Z novo cenitvijo želi ministrstvo zagotoviti celovit in objektiven pogled na vrednost stavbe, ob čemer bo cenitev vključevala tudi oceno stanja stavbe ter grobo oceno stroškov njene obnove.

Pogodbo z novim cenilcem so na odvetništvu podpisali konec februarja. Po njihovih pojasnilih pri izvedbi cenitve sodeluje ekipa kvalificiranih cenilcev, informacij o ocenjeni vrednosti pa nimajo. Po pisanju več medijev je državno pravobranilstvo naročilo cenitev pri združenju izvedencev in cenilcev gradbene stroke SICGRAS.

Po poročanju portala 24.ur.com je novo cenitev nedavno naročil tudi Vežnaver, ki je preko svoje pooblaščenke, odvetnice Nine Zidar Klemenčič, tudi pozval ministrstvo, naj dokončno prevzame stavbo na Litijski. A so na pravosodnem ministrstvu poziv zavrnili.

Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, se poziv k prevzemu zavrnili, ker je to v nasprotju z eno od določb aneksa k pogodbi o nakupu stavbe na Litijski, ki ga je ministrstvo z Vežnaverjem sklenilo 16. januarja.

V aneksu se je ministrstvo zavezalo, da bo naročilo cenitev, prav tako sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo ministrstvo prevzelo nepremičnino v posest v roku petih delovnih dni po prejemu ponovljenih izmer in nove cenitve. Državno odvetništvo je sredi februarja sicer najelo tudi geodeta za novo izmero stavbe na Litijski. Ta je pokazala, da je njena površina za okoli tisoč kvadratnih metrov večja od površine, zapisane v pogodbi.

Na ministrstvu za pravosodje so zaradi nakupa sodne stavbe sprožili notranjo revizijo. »Notranja revizija za stavbo na Litijski 51 je še v teku, predvidoma bo zaključena v sredini prihodnjega meseca,« so pojasnili na ministrstvu.