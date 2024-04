Mesec je v začetku tedna dejal, da so »medosebni spori na inšpektoratu prešli meje dobrega okusa« in da se bo vanje »vmešal sam ter jih prekinil«.

Skupna novinarska konferenca ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca ter glavne inšpektorice Inšpektorata RS za delo Katje Čoh Kragolnik s predstavitvijo delovanja in načrtov dela inšpektorata:

Kot smo pisali, je inšpektorat od lanskega junija zapustilo že devet zaposlenih, v začetku tega meseca pa še štirje. Med osebami, ki so šle z inšpektorata, je bila tudi vodja kadrovske službe, za katero pa zamenjave niso niti poskušali iskati z javnim razpisom, pač pa so za opravljanje kadrovskih storitev najeli zunanjo izvajalko. Gre za osebo, ki je bila pred časom že zaposlena na inšpektoratu, trenutno pa je v rednem delovnem razmerju drugje, delo za inšpektorat pa opravlja prek svojega popoldanskega espeja.

Preberite tudi: Ali na inšpektoratu za delo podpirajo prekarne zaposlitve?

V nenavadno situacijo se je pred dnevi vmešal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki je dejal, da težave izhajajo iz vodstva. »Tam imamo predvsem medosebne spore, ki so, na žalost, prešli meje dobrega okusa do te mere, da se bom ta teden v vanje vmešal tudi sam in jih bom prekinil,« je napovedal.

»Na inšpektoratu mora v maju zavladati mir in začeti morajo delati kot vodstvo, dogovorno in usklajeno. To so moji pogoji, da obstoječe vodstvo svoj mandat nadaljuje,« je pojasnil. Povedal je tudi, da so v teku tako pogovori z vodstvom kot z nasprotno stranjo in drugimi vpletenimi. Kot je nakazal, se lahko glavna inšpektorica na položaju obdrži le, če bodo spori zglajeni.