Ponudba je bila še ena, in sicer jo je poslalo podjetje VOC Objekti, visoke gradnje d.o.o. Ta bi nadgradnjo izvedel za 260 milijonov (DDV je vključen v ta znesek).

V prvem razpisu je bila ocenjena vrednost del 167 milijonov evrov (z DDV). Nižja od dveh ponudb, kot smo januarja razkrili v Dnevniku, je bila vredna 261 milijonov evrov in tako bistveno previsoka, zato se je razpis končal brez izbire izvajalca. V ponovljenem razpisu so ocenjeno vrednost del zvišali na 211 milijonov evrov z davkom (oziroma 173,3 brez davka). Novi razpis za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje bo obsegal gradnjo nadhoda in nove postajne dvorane.