Drobna deklica z velikimi očmi

Pred dvajsetimi leti sem približno v tem času sedel na letalu na poti v Skopje. Letalo je še zmeraj letelo preko Madžarske in preko Niša do Skopja. V nahrbtniku sem imel štirideset vlog makedonskih dijakov. Mesec dni zatem sem z vlogami srbskih dijakov sedel na vlaku iz Ljubljane za Beograd. Letalskih povezav še ni bilo, tudi avtocesta med Zagrebom in Beogradom je bila zaprta, tako da so avtobusi več kot deset ur vozili čez Madžarsko.