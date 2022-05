Mali Kosmač je od obale oddaljen le tri minute vožnje in je v zasebni lasti. Spada pod splitsko-dalmatinsko županijo, ki je imela prva pravico do odkupa, a je otok ni zanimal, ker je primeren izključno za poljedelstvo.

Gre za enega od 1244 otokov in grebenov, ki jih ima Hrvaška. Več kot 80 odstotkov otokov je v lasti države, ostali pa so v zasebnem lastništvu. Naseljenih je le 66.

Čeprav je zanimanja za otok Mali Kosmač veliko, vsi hitro opustijo idejo o nakupu, ko izvedo, da na njem ne morejo graditi, je za N1 povedala nepremičninska agentka Jasminka Biliškov.

N1 je v malih oglasih zasledil še okoli deset hrvaških otokov, ki so na prodaj za od 700.000 do nekaj milijonov evrov. Jasmina Biliškov meni, da bi Hrvaška s prodajo majhnih otokov lahko veliko zaslužila, če bi spremenila zakon in prostorski načrt. Otoke pa bi lahko dajala tudi v koncesijo, kar bi prav tako pomenilo velik prihodek za državo.

Razprodaje hrvaških otokov se Hrvatom v nobenem primeru ni treba bati. Dejstvo je namreč, da se s prodajo otoka ne proda otok, ampak zemljišče na otoku, obala pa je pomorska dobrina, s katero upravlja županija, in nihče ne more postati njen lastnik, je še poročala televizija N1.