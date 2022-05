Kaj bi morali vedeti Golob, Bratuškova in Šarec?

Gospa Alenka Bratušek se med vsemi voditelji strank zagotovo najbolje razume na državno blagajno in poslovanje z javnimi financami. Zadnjih nekaj let si je prizadevala izkazovati tudi nadarjenost za reševanje težav upokojencev, a ji ne prva nesporna in ne druga na hitro priučena kompetenca nista pomagali, da bi se ona in njena stranka uvrstili v parlament. A gospa, vendarle karierna in kompetentna političarka, ima tudi posluh za »zahteve časa«. Ko je članom po sebi imenovane stranke napisala povolilno pismo, je v njem zapisala bridko resnico: »Po volitvah so nastale nove okoliščine, ki so marsikoga, ki je temu nasprotoval, prisilile k sodelovanju. V SAB smo bili ves čas za to, in če bomo povabljeni, bomo z veseljem del povezane zgodbe.« V Gibanju Svoboda, seveda.