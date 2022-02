Nared je stotine prostovoljcev, beguncem iz Ukrajine ponujajo tudi prenočišča

V Slovenijo je doslej prispelo nekaj ukrajinskih družin, država pa se pripravlja na sprejem več tisoč ljudi. Z MNZ so sporočili, da imajo pripravljene nastanitve v Ljubljani in Logatcu. Humanitarne organizacije zbirajo denarno pomoč in popisujejo interes prostovoljcev. Na Trgu republike bo danes potekal mirovni shod.