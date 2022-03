»Trenutno je odšlo nekaj manj kot dva milijona ljudi. Kijev se je spremenil v trdnjavo. Vsaka ulica, vsaka stavba, vsaka kontrolna točka je utrjena,« je še dodal Kličko. Po podatkih spletne strani citypopulation.de je imelo širše območje Kijeva lani 3,5 milijona prebivalcev.

Ekipa AFP je danes opazila, da so se ruske sile z oklepnimi vozili pripeljale do severovzhodnega roba mesta. Ukrajinski vojaki so opisali, da je za njimi noč težkih bitk za nadzor nad glavno cesto, ki vodi v ukrajinsko prestolnico.

Ruske sile torej počasi obkrožajo Kijev. Že prvi dan napada na Ukrajino, 24. februarja, so dosegle severozahodni rob mesta. Nekatera predmestja Kijeva so že več kot teden dni podvržena obstreljevanju in bombardiranju, zaradi česar so načrtovane nadaljnje množične evakuacije, poroča AFP.

Ceste proti severovzhodu, ki vodijo do manj naseljenih vasi, so bile v prvem tednu ruske ofenzive večinoma odprte. Ruske sile se sicer približujejo Kijevu, tako da so v mestu s tremi milijoni prebivalcev za morebitno evakuacijo in dostavo zalog trenutno odprte le ceste proti jugu, navaja AFP.

Ukrajina medtem načrtuje nadaljnjo evakuacijo civilistov iz mest na severu in vzhodu države ter tudi iz glavnega mesta Kijev. Prebivalce obleganih severozahodnih predmestij naj bi evakuirali v središče mesta, pri čemer ljudje lahko območje spopadov zapustijo z lastnimi avtomobili ali z zagotovljenimi avtobusi.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob tem dejal, da predlog Rusije o odprtju dnevnih evakuacijskih poti tudi danes ostaja v veljavi. Dodal je, da bodo morali čas in konkretne evakuacijske poti določiti pristojni na terenu, še navaja AFP.

Velika večina državljanov Ukrajine je po navedbah ministrstva trenutno nastanjenih na zasebnih naslovih, kar se bo predvidoma v prihodnjih dneh spremenilo, temu primerno se bodo povečevale tudi sprejemne kapacitete. Vladni sklep pa števila oseb, ki jim bo Slovenija nudila začasno zaščito, ne določa, ker je trenutno nemogoče oceniti njihovo število in oceniti sprejemne zmogljivosti, so pojasnili na ministrstvu.

Začasna zaščita bo trajala eno leto in se bo lahko še podaljšala

Vladni sklep določa, da se začasna zaščita uvede za osebe, ki so bile 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, ki se je začela na ta datum. Pri tem gre tako za državljane Ukrajine kot za osebe brez državljanstva in državljane tretjih držav, ki so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite, pa tudi tiste, ki so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo. Sklep zajema tudi družinske člane. Začasna zaščita traja eno leto in se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.

Vlada je tudi sprejela sklep, da se v delih prostorov uprave za zaščito in reševanje v Logatcu ustanovi nastanitveni center za nastanitev prosilcev in oseb s priznano začasno zaščito.

V sredo se je iztekel poziv urada za oskrbo in integracijo migrantov, s katerim so želeli pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Prejeli so 200 vlog, ki pa jih še pregledujejo, zato bodo podrobnosti znane v prihodnjem tednu, so pojasnili v uradu.