V začetku ruske invazije je večina ljudi, ki so bežali pred nasiljem v Ukrajini, odhajala k sorodnikom in prijateljem, ki živijo na Poljskem. Sčasoma pa se povečuje delež tistih, ki nimajo lastnih nastavitvenih zmožnosti in bodo pri tem potrebovali pomoč poljske države, poroča britanski BBC.

V četrtek je sicer iz Ukrajine na Poljsko prispelo približno 52.500 oseb, kar je za 11 odstotkov manj kot dan pred tem. Večina beguncev se je zatekla v velika mesta, kot sta Varšava in Krakov, kjer pa lokalne oblasti opozarjajo, da so njihove zmogljivosti za sprejem in nastanitev beguncev zapolnjene.

Začasni nastanitveni centri, ki so bili vzpostavljeni v športnih dvoranah, konferenčnih centrih in podobnih poslopjih po vsej državi, so sicer praviloma namenjeni ljudem le za nekaj dni. Zato poljska vlada in predsednik države Andrzej Duda pozivata k večji mednarodni pomoči in opozarjata, da odziv na ukrajinsko krizo ne bo sprint, ampak maraton. Uradni podatki o tem, koliko beguncev je doslej ostalo na Poljskem in koliko jih je že odpotovalo v druge države EU, v tem trenutku niso dostopni.

Medtem sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o devetih novih koridorjih za evakuacijo civilistov iz več ukrajinskih mest. Ljudje iz obkoljenega Mariupolja bodo lahko med drugim odšli v severozahodno mesto Zaporožje, je danes zjutraj v videu sporočila namestnica predsednika vlade Ukrajine Irina Vereščuk. Dodala je še, da je v zadnjih dneh več tisoč civilistov z lastnimi vozili uspelo pobegniti iz mesta.

Fiala: Češka ne bo mogla več sprejemati beguncev iz Ukrajine

Češka ne bo mogla več sprejemati beguncev iz Ukrajine, je v četrtek sporočil češki premier Petr Fiala. »Razumeti je treba, da se bližamo meji, ko jih ne bomo mogli več sprejemati brez velikih težav,« je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Ukrajino je sicer doslej po podatkih ZN zapustilo že 3,7 milijona ljudi, večinoma žensk in otrok.

Fiala je povedal, da bodo morali sprejeti ukrepe za spopadanje z vedno večjim številom ljudi, saj ni jasno, kako dolgo bo trajala vojna v Ukrajini in kako dolgo bodo ljudje od tam bežali.

Češka je doslej sprejela okoli 270.000 beguncev iz Ukrajine, češki parlament pa je sprejel zakon, po katerem vsakemu beguncu pripada 200 evrov na mesec, še po 120 evrov mesečno pa tistim, ki jih bodo sprejeli. Češka vlada načrtuje, da bodo tistim, ki so že v državi, izdali dovoljenja za dolgotrajno bivanje.

EU in Moldavija v luči ukrajinske krize z dogovorom o napotitvi mejnih policistov

Evropska unija in Moldavija sta se dogovorili o napotitvi uradnikov evropske mejne agencije Frontex za pomoč pri obravnavi beguncev, ki zaradi ruske invazije množično prihajajo v to državo iz Ukrajine. Dogovor bo omogočil Frontexu, da sodeluje z moldavskimi mejnimi policisti pri upravljanju meja, so sporočili v Bruslju.

»Moldavski mejni policisti se soočajo z izzivi tako zaradi velikega števila prihodov kot zaradi skupne meje z aktivnim vojnim območjem,« je v izjavi zapisala Evropska komisija.

Dogovor, ki sta ga EU in Moldavija podpisali v četrtek, bo Frontexu omogočil, da moldavskim oblastem pomaga pri upravljanju meja z napotitvijo mejnih policistov. Njihove naloge naj bi vključevale preverjanje in registracijo ljudi, ki prečkajo mejo, ter naloge nadzora meje.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je na Twitterju sporočila, da je bil dogovor z državo, ki ni članica EU, podpisan »v rekordnem času«

Več kot tri tedne od začetka ruske agresije nad Ukrajino je iz države po podatkih Združenih narodov pobegnilo že skoraj 3,7 milijona ljudi. Mejo z Moldavijo, ki ima 2,6 milijona prebivalcev, je prečkalo več kot 350.000 ljudi, je sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Dobršen del beguncev sicer pot nadaljuje v Romunijo in na Madžarsko.